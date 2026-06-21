Krvavá tragédia v Gelnici, pri ktorej počas víkendu vyhasol život mladej ženy, pozná svojho údajného vinníka. Krajskí kriminalisti po mimoriadne intenzívnom pátraní obvinili z obzvlášť závažného zločinu vraždy manžela obete. Ten bezprostredne po brutálnom čine z miesta ušiel, no vďaka rozsiahlej policajnej akcii a pomoci verejnosti skončil v putách na poľnej ceste neďaleko Košíc. Hrozí mu až 20 rokov za mrežami.
Čo je dôležité
- Obvinenie z vraždy: Z brutálneho zabitia mladej ženy v Gelnici polícia oficiálne obvinila jej manžela.
- Hrozba vysokého trestu: V prípade dokázania viny pred súdom hrozí útočníkovi 15 až 20 rokov za mrežami.
- Útek z miesta činu: Muž po vražde ušiel, kriminalisti do pátrania nasadili sily z viacerých okresov aj krajov.
- Rýchle zadržanie: Unikajúceho manžela dolapila policajná hliadka z Čane na poľnej ceste pri Košiciach.
Brutálny útok a okamžitý útek
Sobotňajšie popoludnie sa v Gelnici zmenilo na horor. Krátko po obede otriasla mestom správa o mimoriadne brutálnom útoku, ktorý neprežila mladá žena. Operátorom na tiesňovej linke 158 bolo nahlásené napadnutie zo strany jej vlastného manžela, čo zasahujúce hliadky po príchode na miesto tragédie bohužiaľ rýchlo potvrdili.
Situáciu podľa krajskej policajnej hovorkyne Jany Illésovej dramaticky skomplikoval fakt, že podozrivý muž bezprostredne po krvavom skutku z miesta činu zmizol na neznáme miesto.
„Bolo potrebné okamžite konať a odvrátiť prípadné nebezpečenstvo, ktoré sa nedalo, vzhľadom na osobu páchateľa, podľa polície vylúčiť.“
vysvetlila hovorkyňa dôvody spustenia masívnej pátracej operácie.
Skončil v putách na poľnej ceste
Kriminalisti museli konať bleskovo. Okrem úzkej spolupráce policajtov z Košíc a Spišskej Novej Vsi sa do akcie zapojili aj jednotky z Prešovského kraja, keďže vyšetrovatelia pôvodne predpokladali, že sa hľadaný muž bude pohybovať práve tam. Zásadnú úlohu však nakoniec zohrala všímavá verejnosť.
Vďaka cenným tipom od občanov sa podarilo unikajúceho páchateľa lokalizovať a následne zadržať. Úspešný zásah si pripísala hliadka Obvodného oddelenia Policajného zboru Čaňa, ktorá muža prekvapila a obmedzila na osobnej slobode na jednej z poľných ciest v okolí Košíc.
„Po vykonaní nevyhnutných procesných úkonov, ako aj precíznou a promptnou prácou košických a spišskonovoveských kriminalistov, bolo zhromaždené dostatočné množstvo dôkazov.“
doplnila Illésová. Krajský policajný vyšetrovateľ tak neváhal a vzniesol voči manželovi obvinenie pre obzvlášť závažný zločin vraždy. Útočníkovi teraz hrozí v prípade preukázania viny prísny trest. Vyšetrovateľ zároveň spracoval podnet na jeho okamžité vzatie do vyšetrovacej väzby.