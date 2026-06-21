Predseda koaličnej Slovenskej národnej strany Andrej Danko prichádza s ostrou výzvou smerom k premiérovi Robertovi Ficovi. Žiada ho, aby úplne zmrazil diplomatické stretnutia s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, kým Kyjev neprestane glorifikovať banderovské hnutie. Líder národniarov sa pritom inšpiroval nekompromisným postojom novozvoleného poľského prezidenta Karola Nawrockého.
Čo je dôležité
- Ostrá výzva: Andrej Danko žiada premiéra, aby si nepodal ruku so Zelenským, kým sa nevyrieši sporná historická otázka.
- Tŕňom v oku je Bandera: Podmienkou pre ďalšie rokovania má byť zastavenie oslavovania kontroverzného banderovského hnutia na Ukrajine.
- Poľský vzor: Šéf SNS vyzdvihuje principiálny prístup nového poľského prezidenta Karola Nawrockého k historickej pamäti.
- Postoj národniarov: Strana dlhodobo odmieta akékoľvek budovanie vzťahov bez rešpektu k historickej pravde a obetiam vojnových zločinov.
Inšpirácia u susedov a rázne nie glorifikácii
Téma historickej pamäte a prístupu k vojnovým udalostiam opäť víri diplomatické i vnútropolitické vody. Podpredseda Národnej rady SR a šéf SNS Andrej Danko upriamil pozornosť na kroky, ktoré v týchto dňoch podniká čerstvá hlava poľského štátu. Novozvolený prezident Karol Nawrocki totiž vyslal mimoriadne jasný signál, že glorifikácia osôb spojených s brutálnymi masakrami civilného obyvateľstva je pre Poľsko absolútne neprijateľná.
Tento nekompromisný prístup severných susedov by sa mal podľa lídra národniarov stať vzorom aj pre slovenskú zahraničnú politiku.
„Poľsko môže byť hrdé na takého prezidenta, akým je Karol Nawrocki. Jeho postoj ukazuje, že historická pamäť a úcta k obetiam musia stáť nad politickou korektnosťou. Slovensko by malo v tejto otázke zaujať rovnako principiálny postoj.“
uviedol Danko vo svojom vyhlásení a dodal, že Slovenská republika nesmie zatvárať oči pred oslavovaním hnutí, ktoré sa v minulosti spájali s fašizmom, extrémizmom či inými hrubými zločinmi na nevinnom obyvateľstve.
Apel na premiéra a historickú pravdu
Svoje požiadavky na principiálnejšiu zahraničnú politiku pretavil Danko do priamej výzvy na adresu predsedu vlády Roberta Fica (Smer-SD). Žiada od neho, aby pri akýchkoľvek budúcich kontaktoch s ukrajinským vedením jasne formuloval slovenský nesúhlas so správaním Ukrajiny v otázke historických osobností a postavil sa k problému čelom.
„Vyzývam predsedu vlády Roberta Fica, aby si nepodal ruku s Volodymyrom Zelenským dovtedy, kým sa nezastaví podpora a oslavovanie banderovcov. Tak, ako sa k tejto otázke postavil poľský prezident, by sa mala postaviť aj slovenská politická reprezentácia. Úcta k historickej pravde a pamiatke obetí musí byť nadradená politickým záujmom.“
zdôraznil Danko v priamom odkaze premiérovi. SNS v tejto súvislosti pripomína, že dlhodobo presadzuje víziu, v ktorej je budovanie dobrých a korektných vzťahov medzi štátmi možné výlučne na základe vzájomného rešpektu, historickej pravdy a striktného odmietania všetkých foriem glorifikácie totalitných ideológií.