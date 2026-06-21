Politická dráma vo Veľkej Británii naberá na obrátkach. Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že britský premiér Keir Starmer definitívne končí vo funkcii pre zlyhania v oblasti migrácie a energetiky. Jeho slová prichádzajú v čase, keď o Starmerovej pondelkovej rezignácii otvorene informujú vplyvné britské médiá. K pádu nepopulárneho lídra navyše vyzývajú už nielen radoví poslanci, ale aj kľúčové ministerky jeho vlastného kabinetu. Očakáva sa, že stranícke kormidlo prevezme rival Andy Burnham.
Čo je dôležité
- Trumpove tvrdenia: Americký prezident avizuje Starmerov pád a kritizuje jeho prístup k ťažbe ropy a migrácii.
- Tlak z vnútra vlády: Proti úradujúcemu premiérovi sa postavili desiatky poslancov i vysokopostavené členky jeho kabinetu.
- Víkendové rozhodovanie: Podľa britských médií Starmer vo vidieckom sídle Chequers dospel k záveru, že jeho pozícia je neudržateľná.
- Nový líder na obzore: Najpravdepodobnejším nástupcom je čerstvý poslanec Andy Burnham, ktorý nedávno suverénne uspel v doplňovacích voľbách.
Trumpov odkaz a neudržateľná pozícia
Kým Spojené kráľovstvo so zatajeným dychom čaká na ďalšie kroky svojho premiéra, do napätej situácie sa spoza oceánu zapojil Donald Trump. Šéf Bieleho domu na svojej sociálnej sieti Truth Social bez predloženia akýchkoľvek dôkazov informoval o odchode britského náprotivku a podrobil ho ostrej kritike.
„Keir Starmer odstúpi z funkcie premiéra Spojeného kráľovstva. V dvoch veľmi dôležitých otázkach – imigrácia a energetika (otvorte ťažbu ropy v Severnom mori!) – vážne zlyhal. Prajem mu všetko dobré!“
uviedol Trump. Jeho vyjadrenia však iba kopírujú a umocňujú informácie, ktoré už predtým priniesli ostrovné médiá. Týždenník Observer i televízia BBC s odvolaním sa na vládne zdroje zhodne tvrdia, že Keir Starmer by mohol svoj koniec oficiálne oznámiť už v pondelok.
Zlomovým mal byť uplynulý víkend. Premiér trávil čas vo vidieckom sídle Chequers, kde podľa novinárov o svojom ďalšom osude diskutoval nielen s manželkou, ale aj s poradcami, ministrami, kľúčovými darcami a odborovými lídrami. Britský minister pre obchod a podnikanie Peter Kyle v nedeľu odmietol situáciu konkretizovať, no zdôraznil, že predseda vlády teraz premýšľa nad výzvami a urobí to, čo je v najlepšom záujme krajiny.
Vzbura vo vlastnej strane a nový favorit
Najväčším problémom súčasného premiéra už nie je politická opozícia, ale vlastná Labouristická strana. Množstvo jej poslancov dospelo k presvedčeniu, že práve Starmerova nepopularita ťahá celú stranu ku dnu a brzdí jej ďalší rozvoj. K výzvam na jeho odstúpenie sa podľa BBC pridávajú stále ďalšie mená vrátane absolútnych vládnych špičiek.
Zoznam rebelujúcich členov kabinetu sa rozširuje o silné osobnosti – rezignáciu od neho údajne žiadajú ministerka zahraničných vecí Yvette Cooperová, ministerka vnútra Shabana Mahmoodová aj ministerka dopravy Heidi Alexanderová.
Definitívnym klincom do Starmerovej politickej rakvy mohli byť štvrtkové doplňovacie voľby v obvode Makerfield. Suverénne v nich totiž zvíťazil jeho hlavný vnútrostranícky rival Andy Burnham. Ziskom poslaneckého mandátu si otvoril dvere k priamej kandidatúre na post šéfa labouristov. Hoci kandidatúru zatiaľ formálne neohlásil, už vo svojom víťaznom prejave prisľúbil „novú cestu pre krajinu“ a v politických kuloároch je všeobecne považovaný za najpravdepodobnejšieho Starmerovho nástupcu v premiérskom kresle.