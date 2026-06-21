Zdrvujúca väčšina obyvateľov Izraela si myslí, že z nedávnej vojny na Blízkom východe vyšiel ako jednoznačný víťaz Irán. Ukázal to najnovší prieskum verejnej mienky, podľa ktorého vojenská operácia dlhodobo oslabila izraelskú bezpečnosť. Občania vo výskume zároveň deklarovali, že neveria tvrdeniam premiéra Benjamina Netanjahua o úspechoch a odstránení existenčnej hrozby.
Čo je dôležité
- Víťazstvo Iránu: Až 92 percent opýtaných Izraelčanov považuje Teherán za víťaza nedávneho konfliktu.
- Oslabená bezpečnosť: 83 percent respondentov si myslí, že vojna znížila dlhodobú bezpečnosť ich krajiny.
- Nedôvera k premiérovi: 73 percent ľudí neverí Benjaminovi Netanjahuovi, že štát vo vojne dosiahol významné úspechy.
- Rozsiahly prieskum: Výskum zrealizovala Hebrejská univerzita v Jeruzaleme na vzorke 3 644 ľudí vo veku nad 17 rokov.
Irán ako víťaz, Izrael ako porazený
Nedávny vojnový konflikt na Blízkom východe, ktorý vyvolali koncom februára americko-izraelské útoky na Irán, zanechal v izraelskej spoločnosti hlbokú skepsu a nespokojnosť. Podľa rozsiahleho prieskumu Hebrejskej univerzity v Jeruzaleme, zrealizovaného v spolupráci s výskumným inštitútom Agam, vnímajú obyvatelia židovského štátu výsledky vojenskej operácie mimoriadne kriticky.
Dáta zozbierané v polovici júna na obrovskej vzorke 3 644 respondentov hovoria jasnou rečou. Až neuveriteľných 92 percent opýtaných označilo za absolútneho víťaza nedávnej vojny Teherán.
Okrem pocitu celkovej prehry sa vo verejnosti udomácnil aj strach o ďalšiu budúcnosť. Podľa prieskumu sa 83 percent respondentov domnieva, že táto vojenská operácia z dlhodobého hľadiska výrazne oslabila národnú bezpečnosť Izraela, zatiaľ čo 86 percent ľudí označilo celkové dôsledky vojny za vyslovene negatívne.
Netanjahu stratil dôveru verejnosti
Nálady v izraelskej spoločnosti jasne ukazujú, že politické deklarácie vlády sa u ľudí míňajú účinkom. Približne 73 percent opýtaných otvorene priznalo, že neverí tvrdeniam dlhoročného premiéra Benjamina Netanjahua. Ten sa po operácii snažil presvedčiť verejnosť, že Izrael dosiahol významné úspechy a definitívne odstránil existenčnú hrozbu zo strany Iránu.
Prieskum ukázal obrovskú priepasť medzi vnímaním vlády a bežných ľudí. Až 88 percent opýtaných si myslí, že Izrael svoje stanovené ciele vo vojne vôbec nedosiahol, prípadne ich splnil len v minimálnej miere.
Tvrdá kritika sa sype aj priamo na hlavu samotného Netanjahua. Jeho politické krízové riadenie a velenie počas tejto vojenskej operácie ohodnotilo 56 percent respondentov ako zlé alebo vyslovene neúspešné.