Protidrogová kampaň rezortu vnútra má vážnu dohru. Polícia na základe trestného oznámenia začala oficiálne preverovať podujatie „Na vlastnej koži“. V hľadáčiku vyšetrovateľov sa ocitol nielen minister vnútra Matúš Šutaj Eštok pre podozrenia z machinácií pri obstarávaní, ale aj spevák René Rendy pre údajnú propagáciu alkoholu pred deťmi. Opozičná poslankyňa hovorí o mravnom ohrozovaní mládeže.
Čo je dôležité
- Vyšetrovanie kampane: Polícia a prokuratúra sa začali zaoberať podujatím rezortu vnútra Na vlastnej koži.
- Trestné oznámenie: Právne kroky iniciovala opozičná poslankyňa za stranu SaS Martina Bajo Holečková.
- Podozrenia voči ministrovi: Matúš Šutaj Eštok čelí podozreniam zo zneužitia právomocí a machinácií pri verejnom obstarávaní.
- Spevák a alkohol: René Rendy je preverovaný pre mravné ohrozenie mládeže, na protidrogovej akcii mal pred deťmi propagovať alkohol.
Kampaň v rukách vyšetrovateľov
Kontroverzná roadshow ministerstva vnútra s názvom Na vlastnej koži, ktorá mala mládež varovať pred nástrahami závislostí a kyberšikanou, skončila na stole orgánov činných v trestnom konaní. Hovorca bratislavskej krajskej polície Lukáš Pecek oficiálne potvrdil, že Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave I prijalo prostredníctvom prokuratúry trestné oznámenie súvisiace s týmto štátnym podujatím.
Hovorkyňa Krajskej prokuratúry v Bratislave Gabriela Kováčová spresnila, že dozorujúca prokurátorka odovzdala vec na ďalšie konanie vyšetrovateľovi ešte 1. júna. Celý proces je zatiaľ len na úplnom začiatku.
„Vec je v štádiu predprípravného konania, obvinenie nebolo vznesené žiadnej osobe,“
uviedla Kováčová pre médiá.
Propagácia alkoholu a podozrivé obstarávanie
Iniciátorkou trestného oznámenia je poslankyňa za stranu SaS Martina Bajo Holečková. Jej podanie priamo mieri na šéfa rezortu vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) a známeho speváka Reného Rendyho, ktorý bol tvárou kampane.
Obaja podľa jej slov čelia podozreniam z mravného ohrozenia mládeže. Dôvodom má byť nevhodné správanie umelca priamo na akciách určených pre školákov. „Z toho, ako Rendy na akciách ministerstva pred deťmi propaguje alkohol, existuje viacero videí,“ upozornila poslankyňa na absurditu situácie na preventívnom protidrogovom podujatí.
Samotný minister Šutaj Eštok má navyše polícii čo vysvetľovať aj v ekonomickej a kompetenčnej rovine. Bajo Holečková tvrdí, že ho preverujú aj pre závažnejšie trestné činy – machinácie pri verejnom obstarávaní a zneužitie právomocí verejného činiteľa.
„Celé obstarávanie tejto akcie ministerstva vnútra bolo viac ako podozrivé,“
uzavrela Bajo Holečková.