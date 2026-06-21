Rokovania medzi Spojenými štátmi a Iránom na neutrálnej švajčiarskej pôde prinášajú prvé optimistické správy. Americký viceprezident J.D. Vance označil prebiehajúce diskusie za historické stretnutie, na ktorom sa už po niekoľkých hodinách podarilo dosiahnuť zásadný pokrok. Kým Amerika sa sústredí na utlmenie bojov medzi Izraelom a Hizballáhom a regionálne prímerie, Teherán priniesol k stolu aj citlivé otázky predaja ropy a svojich zmrazených financií.
Čo je dôležité
- Historický míľnik: J.D. Vance zdôraznil, že na takto vysokej úrovni sa americké a iránske vedenie doteraz nestretávalo.
- Rýchly pokrok: Viceprezident USA hlási, že už prvé hodiny rozhovorov priniesli mimoriadne pozitívne výsledky.
- Téma Libanon: Obom stranám ide o riešenie konfliktu medzi Izraelom a hnutím Hizballáh, hoci prímerie je zatiaľ veľmi krehké.
- Iránske požiadavky: Teherán chce na rokovaniach riešiť uvoľnenie zmrazených financií a možnosti predaja svojej ropy.
Diplomacia namiesto zbraní
Zatiaľ čo na Blízkom východe neutíchajú ozbrojené strety, vo Švajčiarsku sa intenzívne hľadá diplomatické riešenie. Americký viceprezident J.D. Vance v nedeľu neskrýval optimizmus a celosvetovej verejnosti poslal jasný signál, že dialóg so zástupcami Iránu napreduje lepšie, než sa očakávalo.
„Za posledných pár hodín sme už dosiahli veľký pokrok... Toto je historické stretnutie. Ak nepočítame posledných pár mesiacov, iránske a americké vedenie sa nikdy predtým nestretlo na takej vysokej úrovni.“
vyhlásil Vance s tým, že hlavným cieľom amerických vyjednávačov je prostredníctvom tvrdej diplomacie a spolupráce premeniť Blízky východ. Namiesto vojny, ktorú Irán a štáty Perzského zálivu medzi sebou vedú, chce USA vidieť budúcnosť zameranú na podporu mieru a ekonomickej prosperity.
Krehké prímerie a uvoľnenie ropy
Rokovací stôl však nie je len o amerických predstavách. Irán ešte pred samotným stretnutím otvorene avizoval vlastné priority. Okrem prebiehajúceho konfliktu v Libanone, kde proti sebe stoja Izrael a proiránske militantné hnutie Hizballáh, nastolil Teherán aj mimoriadne citlivé ekonomické požiadavky. Ide najmä o otázky zmrazených iránskych financií v zahraničí a možnosti predaja iránskej ropy na svetových trhoch.
Jednou z najpálčivejších tém zostáva aktuálna situácia na bojisku. Napriek piatkovému ohláseniu prímeria sa Izrael aj Hizballáh počas celého víkendu navzájom obviňovali z porušovania dohôd a ďalších útokov. Viceprezident USA si je tohto napätia plne vedomý.
„Som veľmi spokojný s tým, kde sa s Libanonom nachádzame. Ešte je čo robiť, ale budeme na tom ďalej pracovať. Tieto veci sú vždy trochu zložité... Prezident nám nariadil zaistiť plné regionálne prímerie.“
skonštatoval na záver Vance, čím potvrdil, že americká administratíva nehodlá zo Švajčiarska odísť bez pevných bezpečnostných záruk.