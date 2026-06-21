Americký prezident Donald Trump urobil otočku a prestal považovať poprednú technologickú spoločnosť Anthropic za hrozbu pre národnú bezpečnosť Spojených štátov. Šéf Bieleho domu zmenil rétoriku po tom, čo firma bleskovo zareagovala na obavy vlády a dobrovoľne zablokovala prístup k svojim najnovším modelom umelej inteligencie. Špičková technológia totiž dokáže odhaľovať hlboké softvérové zraniteľnosti a v nesprávnych rukách by sa mohla zmeniť na ničivú kybernetickú zbraň.
Čo je dôležité
- Zmena postoja: Donald Trump už nepovažuje firmu Anthropic za bezpečnostné riziko.
- Zablokovaná AI: Spoločnosť po vládnom nariadení odrezala prístup k svojim špičkovým modelom Fable 5 a Mythos 5.
- Rýchla reakcia: Šéf Anthropicu Dario Amodei podľa amerického prezidenta zareagoval na obavy vlády pohotovo a zodpovedne.
- Kybernetická hrozba: Nová umelá inteligencia dokáže odhaľovať desaťročia staré zraniteľnosti, ktoré by mohli zneužiť hekeri.
Pochvala po rýchlom zablokovaní modelov
Administratíva Spojených štátov vyhlásila v uplynulých dňoch poplach pre modely umelej inteligencie, ktoré by mohli podkopať národnú bezpečnosť krajiny. Americký prezident Donald Trump však v piatkovom rozhovore pre spravodajský portál Axios nečakane zmiernil tón a potvrdil, že technologického giganta Anthropic už nevníma ako hrozbu.
K radikálnej zmene postoja ho priviedla rýchla reakcia spoločnosti na nariadenie americkej vlády o kontrole exportu. Anthropic totiž len minulý týždeň oznámil, že okamžite zablokoval prístup k svojim nedávno predstaveným modelom umelej inteligencie Fable 5 a Mythos 5, ktoré samotná firma označovala za absolútnu špičku v odvetví.
„Teraz nie, ale pred týždňom možno áno. Dario Amodei zareagoval na vládne nariadenie o kontrole exportu veľmi rýchlo a zodpovedne.“
uviedol Trump na otázku, či Anthropic naďalej považuje za bezpečnostné riziko. Šéf Bieleho domu tento týždeň osobne hovoril s generálnym riaditeľom Dariom Amodeiom, ako aj s ďalšími technologickými lídrami počas prebiehajúceho summitu skupiny G7 vo Francúzsku.
Obojsečná zbraň menom Mythos 5
Za vládnymi obavami stáli predovšetkým schopnosti modelu Mythos 5. Táto umelá inteligencia vykazuje mimoriadnu silu a presnosť v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Jej algoritmy dokážu bleskovo odhaľovať aj tie najskrytejšie softvérové zraniteľnosti, z ktorých niektoré mohli v kódoch zostať neobjavené celé desaťročia.
Hoci doteraz túto unikátnu schopnosť využívali americké úrady a vybrané súkromné firmy výlučne na posilnenie bezpečnosti svojich vlastných systémov, americká administratíva sa zľakla odvrátenej strany mince. Existujú totiž obrovské a oprávnené obavy, že ak by sa takáto prelomová technológia dostala na voľný trh a skončila v nesprávnych rukách, okamžite by sa stala najnebezpečnejšou kybernetickou zbraňou súčasnosti.