Šéf národniarov Andrej Danko sa v nedeľnej televíznej diskusii ostro pustil do premiéra Roberta Fica, ktorý podľa neho systematicky „likviduje“ svojich koaličných partnerov. Líder SNS zároveň potvrdil meno kandidáta na žilinského župana, ktorým sa stane Adam Lučanský. O slovo sa hlási aj opozícia – predseda SaS Branislav Gröhling oznámil, že liberáli pôjdu do volieb úplne samostatne a pred blížiacim sa schvaľovaním rozpočtu varuje pred bankrotom a gréckou cestou.
Čo je dôležité
- Žilinský župan za SNS: O post predsedu Žilinského samosprávneho kraja zabojuje za národniarov súčasný poslanec Adam Lučanský.
- Frustrácia Andreja Danka: Šéf SNS priznal, že sa vo vláde cíti čoraz viac nekomfortne a obvinil premiéra Fica z likvidácie partnerov.
- Voľby bez spájania: SaS pôjde do parlamentných volieb samostatne, odmieta vstup do blokov aj spoluprácu s Maďarskou alianciou.
- Výmena ministra: SNS bude v septembri hľadať náhradu za odchádzajúceho ministra životného prostredia Tomáša Tarabu.
Fico nás likviduje, sťažuje sa Danko
Hoci predseda SNS Andrej Danko v relácii STVR O 5 minút 12 deklaroval, že vládnu koalíciu vlastnými rukami nerozbije, netajil obrovskú nespokojnosť s aktuálnym fungovaním kabinetu. Priamo pred televíznymi kamerami sa tvrdo oprel do predsedu vlády a lídra Smeru-SD Roberta Fica pre jeho prístup ku koaličným partnerom.
„Začínam sa v tejto vláde cítiť nekomfortne, lebo moje nadšenie z toho, že sme mohli za tri roky urobiť viac, už utícha. Tak likvidoval Mečiara a Slotu, tak likvidoval Bugára a Danka a tak likviduje Šutaja Eštoka a Danka.“
zhodnotil Danko politickú stratégiu premiéra. Vnútrostranícke otrasy pritom SNS čakajú aj na ministerských postoch. Danko potvrdil, že zatiaľ nevie, kto v septembri nahradí Tomáša Tarabu na kľúčovom poste ministra životného prostredia. Riešiť musí aj náhradu za poslanca Miroslava Radačovského, pričom v hre sú momentálne štyria možní kandidáti.
Boj o župy a čistky na kandidátkach
Národniari pomaly odkrývajú aj svoje karty pre blížiace sa regionálne voľby. Andrej Danko oficiálne potvrdil, že kandidátom SNS na predsedu Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) bude poslanec parlamentu Adam Lučanský. Cení si na ňom najmä to, že „nikoho nevydieral“. Vlastného kandidáta postavia aj v Prešovskom kraji, jeho meno by malo byť známe už budúci týždeň. Miesta na kandidátkach SNS podľa Danka nedostanú kontroverzné mená ako Štefan Harabin či Zoroslav Kollár, spoliehať sa chcú výlučne na straníkov.
Čistky a vlastnú cestu hlási aj opozičná SaS. Jej šéf Branislav Gröhling rázne odmietol spájanie do predvolebných blokov a vylúčil príchod mien ako Ivan Mikloš či Lucia Ďuriš Nicholsonová. Liberáli sľubujú množstvo nových tvárí a odmietajú akékoľvek špekulácie o odchode nespokojných členov k bývalému lídrovi Richardovi Sulíkovi.
Krvavý súboj o rozpočet a grécka cesta
Najbližšou obrovskou skúškou pre koalíciu aj opozíciu bude príprava štátneho rozpočtu. Branislav Gröhling varuje, že pôjde o doslova „bratovražedný krvavý súboj“, keďže každá strana si bude chcieť z koláča uchmatnúť čo najviac. Predseda SaS tvrdo kritizuje súčasné smerovanie verejných financií.
„Slovensko je na gréckej ceste. Štát musí začať šetriť na sebe, napríklad znížením počtu štátnych zamestnancov, a zaviesť adresné 13. dôchodky. Dane treba zastropovať, nie zvyšovať.“
uviedol Gröhling s tým, že štát nesmie vytvárať armádu ľudí závislých od sociálnych dávok. Proti rodinkárstvu chce bojovať zlúčením štátnych aktív do holdingov, z ktorých by zmizli politickí nominanti a zredukovali by sa lukratívne miesta v dozorných radách.
Naopak, Andrej Danko, ktorého už v stredu čakajú tvrdé rokovania s ministrom financií Ladislavom Kamenickým (Smer-SD), myšlienku vyrovnaného rozpočtu odmieta. SNS presadzuje, aby si štát neváhal adresne požičiavať obrovské sumy, pokiaľ budú tieto peniaze investované do masívnej výstavby diaľnic.