Vládna koalícia sľubuje, že pripravovaný štátny rozpočet na budúci rok neohrozí peňaženky Slovákov a zachová všetky doterajšie benefity. Ministerka hospodárstva Denisa Saková z Hlasu-SD garantuje 13. dôchodky aj pomoc s drahými energiami. Opozícia však bije na poplach. Podpredseda SaS Marián Viskupič tvrdo kritizuje neustále zvyšovanie daní, ktoré už teraz znižuje životnú úroveň, a vládnu politiku označil za cestu do pekla.
Čo je dôležité
- Garancia od vlády: Strana Hlas-SD neplánuje ustúpiť zo sociálnych výhod, akými sú 13. dôchodky či rast minimálnej mzdy.
- Energetická pomoc: Zostáva jednou z priorít ministerstva hospodárstva pri tvorbe nového rozpočtu.
- Ostrá kritika SaS: Marián Viskupič upozorňuje, že deficit má klesnúť len na 4,2 percenta, čo znamená ďalšie naberanie dlhov.
- Opozičné riešenia: Namiesto zvyšovania daní žiada SaS zrušenie transakčnej dane a prepustenie desatiny štátnych úradníkov.
Znižovanie životnej úrovne nepripúšťajú
Príprava štátneho rozpočtu na rok 2027 vstupuje do dôležitej fázy. Vo vládnej koalícii momentálne prebiehajú niekoľkomesačné diskusie nielen medzi jednotlivými stranami, ale aj na úrovni samotných rezortov. Ministerka hospodárstva a podpredsedníčka strany Hlas-SD Denisa Saková v diskusnej relácii televízie TA3 V politike ubezpečila, že vláda sa zameria na opatrenia na príjmovej aj výdavkovej strane, no konkrétne detaily zatiaľ neprezradila.
„My nepripúšťame žiadne opatrenia, kde by sa životná úroveň našich obyvateľov znižovala.“
zdôraznila Saková s tým, že jej strana bude tvrdo trvať na zachovaní pomoci pre matky s deťmi, trinástych dôchodkov či rastu minimálnej mzdy. Podčiarkla tiež, že ako ministerka urobí všetko pre to, aby do rozpočtu pretavila aj pokračujúcu štátnu pomoc v oblasti vysokých cien energií. Vláda sa podľa jej slov plánuje vrátiť aj k balíku prorastových opatrení, pričom možné zmeny v daniach a odvodoch preberú s ministerstvom financií.
Cesta do pekla a vyháňanie šikovných
Slová o zachovaní sociálneho štandardu však nenechali chladným podpredsedu opozičnej SaS a poslanca Národnej rady SR Mariána Viskupiča. Upozornil, že fungovanie štátu v súčasnej podobe nie je dlhodobo udržateľné a zástupcovia koalície podľa neho nehovoria ľuďom pravdu.
„O akom zachovaní štandardu tu hovoríte, pani ministerka? Ľudia platia vyššie dane, množstvo ľudí bolo prepustených, množstvo ľudí platí ďalšie nové dane. Ľudia majú podstatne horší sociálny štandard, ako mali,“
vyhlásil ostro Viskupič a ministerke vytkol, že nepriniesla k budúcemu rozpočtu žiadne konkrétne čísla. Poukázal najmä na fakt, že vláda zmiernila svoj vlastný konsolidačný plán a deficit verejných financií v budúcom roku neklesne na 3 percentá, ale zastaví sa až na úrovni 4,2 percenta hrubého domáceho produktu (HDP). Podľa jeho prepočtov to znamená ďalších 1,8 miliardy eur na dlh.
Opozičný poslanec označil tento prístup za „cestu do pekla na veľkom bielom koni“. Ekonomika podľa neho potrebuje presný opak. Namiesto rozdávania navrhuje zásadné šetrenie na prevádzke štátu, napríklad okamžitým prepustením 10 percent všetkých štátnych zamestnancov. Hospodárskemu rastu by podľa SaS pomohlo aj zrušenie kritizovanej transakčnej dane, upratanie v systéme DPH či celkové zníženie daní z príjmov, aby štát nevyháňal tých najšikovnejších zamestnancov a podnikateľov.