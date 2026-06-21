Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok obhajuje kontroverznú protidrogovú kampaň Na vlastnej koži, pričom víta nedávne rozhodnutie súdu v kauze čurillovcov, v ktorej uspel s odvolaním. V televíznej diskusii zároveň zadefinoval jasné červené čiary strany Hlas-SD pri blížiacom sa schvaľovaní štátneho rozpočtu a potvrdil, že do budúcich parlamentných volieb plánuje stranu ako líder viesť on sám.
Čo je dôležité
- Obhajoba kampane: Minister tvrdí, že kampaň má zmysel, ak zachráni pred drogami čo i len jeden detský život, pričom odmieta kritiku médií.
- Zvrat na súde: Krajský súd zrušil kontumačný rozsudok, pre ktorý sa mal minister ospravedlniť a zaplatiť odškodné elitným policajtom.
- Rozpočtové podmienky: Strana nedovolí škrty v sociálnych benefitoch, zachované musia zostať aj 13. dôchodky.
- Voľby a líderstvo: Šutaj Eštok zostáva lídrom strany, o kreslo prešovského župana by sa mohol uchádzať Michal Kaliňák.
Záchrana detí a kritika médií
Okolo kampane Na vlastnej koži, ktorá má mladých ľudí varovať pred drogami, kyberšikanou a týraním zvierat, sa v posledných dňoch rozprúdila intenzívna debata. Zaujímala sa o ňu už aj polícia a kritika zaznieva aj z radov učiteľov či odborníkov pracujúcich s mládežou. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) sa jej však v relácii Joj 24 Politika 24 rázne zastal.
Pripomenul, že preventívny projekt vznikal v úzkej kooperácii s ministerstvom školstva. Najviac ho podľa jeho slov vyrušuje spôsob, akým o téme informujú novinári.
„Mňa mrzí, že jediné, čo si z toho vyťahujú médiá, je tá neoficiálna časť, kde je nejaký spevák, ktorý má prilákať ľudí, aby prišli, aby si to podujatie všimli.“
Teší sa na súd s čurillovcami
Výrazný posun nastal aj v ostro sledovanom spore ministra s tzv. čurillovcami. Krajský súd v Bratislave vyhovel jeho odvolaniu a zrušil predchádzajúci kontumačný rozsudok, ktorý šéfovi rezortu nariaďoval ospravedlnenie a zaplatenie odškodného. Šutaj Eštok tento verdikt víta, no poukazuje na systémovú chybu, ktorú museli medzičasom riešiť zmenou legislatívy, aby mali v podobných prípadoch právnu istotu aj bežní občania.
„Aj preto sme menili zákon. Nie kvôli mne, pretože mňa sa táto zmena zákona nijako nedotkne, ale do budúcnosti aj bežný občan už bude mať právo na to, aby mu bolo doručované pri takýchto civilných žalobách, keď ho niekto žaluje o nejakú ušlú, respektíve spôsobenú domnelú škodu.“
Minister zároveň dodal, že za svojimi pôvodnými výrokmi na adresu elitných policajtov si naďalej pevne stojí a na riadne súdne pojednávanie sa teší.
Červené čiary v rozpočte a politická budúcnosť
Okrem bezpečnostných tém sa diskusia dotkla aj blížiacich sa politických míľnikov. Pri jesennom schvaľovaní štátneho rozpočtu má strana jasne stanovené priority a podmienky, cez ktoré neplánuje ustúpiť. Hlas-SD podľa ministra zásadne odmieta akékoľvek škrty v sociálnych benefitoch, pričom zachované musia ostať aj trináste dôchodky. Ďalšou požiadavkou je výrazné zvýšenie platov v polícii, hoci v tejto otázke Šutaj Eštok predpokladá hľadanie kompromisu v rámci vládnej koalície.
V otázke budúcich parlamentných volieb minister vylúčil akékoľvek výmeny na poste volebného lídra s tým, že na takýto krok v strane nie je ambícia ani debata. Do volieb stranu povedie samotný Matúš Šutaj Eštok. Zaujímavou otvorenou otázkou však zostávajú blížiace sa komunálne a župné voľby. Hlas-SD aktuálne rokuje so štátnym tajomníkom rezortu vnútra Michalom Kaliňákom o jeho možnej kandidatúre na post predsedu Prešovského samosprávneho kraja. Ak by ponuku neprijal, strana je pripravená debatovať o podpore iných kandidátov.