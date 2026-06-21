S každým horúcim dňom rastie riziko úpalu, stavu, ktorý môže byť v ťažších prípadoch život ohrozujúci. Dobrá správa je, že správna a rýchla prvá pomoc dokáže veľa zachrániť a jej úplným základom je jednoduchý krok: presunúť postihnutého do tieňa alebo na chladné miesto. Tu je prehľad toho, ako úpal rozpoznať a ako pri ňom konať.
Úpal, úžeh a vyčerpanie z tepla
Tieto pojmy sa často zamieňajú, no je medzi nimi rozdiel. Vyčerpanie z tepla je miernejší stav spôsobený stratou tekutín a solí, ktorý sa prejavuje únavou, závratmi, nevoľnosťou, smädom a niekedy aj svalovými kŕčmi. Býva varovným signálom, že telo prehráva boj s horúčavou.
Úpal, čiže tepelný úder, je závažnejší. Telo sa prehreje natoľko, že zlyháva jeho termoregulácia, telesná teplota prudko stúpa, klesá krvný tlak a zhoršuje sa okysličenie orgánov vrátane mozgu. Niekedy stačí pár minút v nevhodnom prostredí, inokedy to trvá hodiny. Bez včasného zásahu sa môže skončiť aj tragicky. Úžeh (slnečný úpal) vzniká pôsobením priameho slnka na nechránenú hlavu a zátylok, prejavuje sa podobne a navyše môže pripomínať podráždenie mozgových blán so stuhnutosťou šije, pričom príznaky sa niekedy dostavia s oneskorením, až večer či v noci.
Ako úpal spoznáte
Medzi typické príznaky patrí zvýšená telesná teplota, horúca a často začervenaná pokožka, bolesť hlavy, závrat, nevoľnosť alebo vracanie, zrýchlený pulz a zrýchlené plytké dýchanie. Pribúdať môže slabosť, zmätenosť, podráždenosť až zmenené správanie a v ťažších prípadoch mdloby, strata vedomia alebo kŕče. Práve zmätenosť a porucha vedomia sú varovné znaky, že ide o vážny stav.
Prvá pomoc krok za krokom
Keď spozorujete príznaky úpalu, konajte okamžite. Postup prvej pomoci má niekoľko krokov:
- Presuňte postihnutého do tieňa alebo na chladné, vetrané miesto. Toto je úplný základ, treba zamedziť ďalšiemu prehrievaniu.
- Uložte ho a mierne zdvihnite nohy. Ak je v bezvedomí, uložte ho do stabilizovanej polohy na boku a sledujte dýchanie.
- Uvoľnite alebo odstráňte prebytočný odev, rozopnite golier a opasok, aby sa telo mohlo ochladzovať.
- Telo postupne ochladzujte. Pomáhajú vlhké, chladné obklady na hlavu, krk, podpazušie a slabiny, vlažná sprcha alebo ventilátor. Ochladzujte pozvoľna a vyhnite sa ľadovej vode či silnému prievanu, prudké podchladenie môže stav zhoršiť.
- Ak je postihnutý pri vedomí, podávajte tekutiny po malých dúškoch, ideálne vlažnejšiu vodu, mierne osolenú vodu alebo minerálku či iontový nápoj. Človeku v bezvedomí ani pri vracaní nič nepodávajte.
- Volajte záchrannú službu (155 alebo 112), ak je postihnutý zmätený, nereaguje, upadol do bezvedomia, vracia alebo ak sa jeho stav po približne 30 minútach ochladzovania a hydratácie nezlepšuje. Pri podozrení na tepelný úder neváhajte volať pomoc hneď.
Treba dodať, že lieky na zníženie horúčky pri úpale problém neriešia, pretože jeho príčinou nie je infekcia, ale prehriatie zvonku. Kľúčové je ochladenie tela.
Komu hrozí najviac
Niektoré skupiny sú voči úpalu zraniteľnejšie. Patria sem malé deti a starší ľudia, ktorých termoregulácia je menej účinná, ďalej obézni ľudia, pri ktorých tuková vrstva pôsobí ako tepelná izolácia, tehotné ženy aj ľudia s chronickými ochoreniami srdca, ciev, pľúc, štítnej žľazy či s cukrovkou. Vyššie riziko majú aj tí, čo užívajú lieky ovplyvňujúce hospodárenie s vodou, a ľudia, ktorí sa v horúčave fyzicky namáhajú alebo pracujú vonku.
Ako úpalu predchádzať
Najlepšia prvá pomoc je tá, ktorú nemusíte poskytnúť. Prevencia stojí na niekoľkých jednoduchých zásadách. Vyhýbajte sa priamemu slnku v najhorúcejších hodinách, zhruba medzi 11. a 15. hodinou, a zdržiavajte sa v tieni alebo vo vetraných a klimatizovaných priestoroch. Dodržiavajte pitný režim a pite pravidelne, ideálne vodu alebo minerálku s obsahom minerálov. Noste ľahké, vzdušné a svetlé oblečenie z prírodných materiálov, pokrývku hlavy a používajte opaľovací krém. Nepreháňajte to s fyzickou námahou v horúčave a nezabúdajte na zraniteľných: kontrolujte starších príbuzných aj deti. A nikdy, ani na chvíľu, nenechávajte dieťa či zviera v rozhorúčenom zaparkovanom aute.
Úpal je stav, ktorý sa dá v prevažnej väčšine prípadov zvládnuť, ak ho rozpoznáme a rýchlo zareagujeme. A keď si nie ste istí, či ide o úpal alebo o niečo vážnejšie, vždy je lepšie privolať odbornú pomoc. Pri horúčavách totiž platí, že pár minút a správny postup môžu rozhodnúť.