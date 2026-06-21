Palivová kríza na Ruskom okupovanom Kryme vrcholí. Po masívnych a zdrvujúcich nočných útokoch ukrajinských dronov na kľúčovú infraštruktúru a prístavy hlásia úrady obete na životoch aj desiatky zranených. Ruská administratíva s okamžitou platnosťou pozastavila predaj pohonných hmôt pre širokú verejnosť a benzín s naftou prideľuje výhradne štátnym podnikom. Polostrov sa tak ocitá v čoraz väčšej logistickej izolácii.
Čo je dôležité
- Zastavený predaj: Od nedele 9.00 h miestneho času si bežní motoristi na Kryme nenatankujú, palivo je určené len pre štátne potreby.
- Krvavé následky: Nočné útoky bezpilotných lietadiel v oblasti Kerča si vyžiadali najmenej štyroch mŕtvych a 28 zranených.
- Zasiahnuté ciele: V plameňoch sa ocitol palivový terminál v Kerči, úder utrpel aj prístav Kavkaz na ruskej strane prielivu.
- Dopravná paralýza: Úrady museli v noci pre automobilovú dopravu úplne uzavrieť strategický Krymský most.
Kritický nedostatok paliva
Ukrajinská taktika systematického odrezávania ruských zásobovacích trás prináša svoje ovocie. Na anektovanom Kryme naplno prepukla palivová kríza, ktorú už nedokážu tajiť ani najvyšší predstavitelia okupačnej správy. Moskvou dosadený gubernátor Sergej Aksionov musel v nedeľu pristúpiť k radikálnemu kroku a bežných obyvateľov odstrihol od dodávok pohonných hmôt.
„Dnes, 21. júna od 9.00 h miestneho času, bol na krymských čerpacích staniciach pozastavený predaj paliva. Palivo sa bude predávať výhradne štátnym podnikom,“
vyhlásil Aksionov v reakcii na kritickú situáciu so zásobami. Logistické zlyhania a obrovské zdržanie dodávok vo svojom rannom vyhlásení oficiálne priznal aj gubernátor Sevastopola Michail Razvožajev.
Horiace terminály a obete útokov
Za drastickými opatreniami stoja najnovšie zdrvujúce údery ukrajinských síl. Podľa správ z miestnych zdrojov čelil polostrov v noci na nedeľu masívnym náletom bezpilotných lietadiel, ktoré vyvolali sériu výbuchov vo viacerých oblastiach a spôsobili kolaps dopravnej infraštruktúry.
|Zasiahnutá infraštruktúra
|Následky nočného útoku
|Oblasť mesta Kerč
|Úrady hlásia najmenej 4 mŕtvych a 28 zranených.
|Kerčský prístav
|Vypukol požiar v palivovom termináli, nad regiónom stúpa dym.
|Prístav Kavkaz (Rusko)
|Zásah ropného skladu a terminálu na ruskej strane prielivu.
|Krymský most
|Došlo k dočasnému uzavretiu pre automobilovú dopravu.
Útoky si nevyžiadali len obrovské materiálne škody na skladoch paliva, ale aj krutú daň na ľudských životoch. V oblasti prístavného mesta Kerč podľa úradov zahynuli pri náletoch štyria ľudia a takmer tri desiatky utrpeli zranenia rôzneho rozsahu. Zásah prístavu Kavkaz na ruskej pevnine zároveň potvrdzuje, že Kyjev dokáže efektívne ničiť zásobovaciu infraštruktúru priamo pri zdroji ešte predtým, než sa vôbec dostane cez Kerčský prieliv na okupované územie.