Slovensko čaká mimoriadne náročná nedeľa plná výkyvov. Zatiaľ čo juh a západ krajiny budú bojovať s extrémnymi horúčavami presahujúcimi 33 stupňov Celzia, celým územím sa môžu prehnať nebezpečné búrky. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) v tejto súvislosti vydal sériu výstrah, pričom pre jeden z okresov platí dokonca ranné varovanie pred prívalovými povodňami.
Čo je dôležité
- Celonárodné búrky: Výstraha prvého stupňa pred búrkami platí v nedeľu plošne pre všetky okresy Slovenska.
- Tropické horúčavy: Teploty sa vyšplhajú nad 33 stupňov, platia výstrahy prvého aj druhého stupňa (v čase od 13.00 do 19.00 h).
- Hrozba povodní: Pre okres Pezinok vydali meteorológovia varovanie pred prívalovou povodňou, ktoré trvá do 10.00 h.
Pekelné teploty potrápia väčšinu krajiny
Nedeľné popoludnie bude vo viacerých regiónoch pripomínať rozpálenú pec. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) varuje pred vysokými teplotami, ktoré môžu predstavovať vážnu záťaž pre ľudský organizmus. Najhoršia situácia sa očakáva tradične na juhozápade územia.
Výstrahy pred horúčavami nadobúdajú platnosť od 13.00 do 19.00 h a sú rozdelené do dvoch kategórií podľa predpokladanej intenzity:
|Stupeň výstrahy
|Zasiahnuté regióny a okresy
|2. stupeň (najvyššie teploty)
|Celý Bratislavský kraj, väčšina okresov Nitrianskeho a Trnavského kraja, okres Veľký Krtíš
|1. stupeň
|Väčšina Banskobystrického, Trenčianskeho a Košického kraja; okresy Topoľčany, Zlaté Moravce, Hlohovec, Piešťany, Humenné, Prešov a Vranov nad Topľou
Z tepla udrú blesky, v Pezinku hrozí veľká voda
Vysoké teploty však nebudú jediným extrémom nedeľného počasia. Meteorológovia dôrazne upozorňujú, že na celom Slovensku sa môžu z tepla lokálne tvoriť intenzívne búrky. Prvostupňová búrková výstraha svieti na mape pre úplne všetky okresy bez výnimky, pričom v niektorých lokalitách platí do 16.00 h a v iných sa riziko predlžuje až do 21.00 h.
Kombinácia dusného tepla a búrok prináša aj lokálne nebezpečenstvá. Maximálnu opatrnosť by mali zvýšiť najmä obyvatelia a návštevníci Malých Karpát a okolia.
Pre spomínaný okres Pezinok totiž odborníci zo SHMÚ vydali aj špecifickú výstrahu prvého stupňa pred prívalovou povodňou. Táto hrozba pretrváva počas ranných a dopoludňajších hodín, predbežne do 10.00 h.