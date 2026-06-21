Ukrajinská armáda podnikla ďalší zo série masívnych dronových útokov na strategickú infraštruktúru na Ruskom okupovanom Kryme. Hlavným terčom nočného úderu sa stal kľúčový ropný terminál v meste Kerč, z ktorého stúpal hustý čierny dym. Plamene pohltili aj ďalšie objekty vrátane elektrickej rozvodne, pričom Moskva hlási bezprecedentné nasadenie stoviek bezpilotných lietadiel.
Čo je dôležité
- Zásah v Kerči: Ukrajinské drony úspešne zasiahli ropný terminál a prístavnú infraštruktúru.
- Ďalšie ciele: Útoky zasiahli elektrickú rozvodňu v Belogorsku, výbuchy boli hlásené aj z Jevpatorie a Sevastopola.
- Logistický význam: Kerčský prieliv je pre Moskvu absolútne kľúčovým dopravným koridorom pre zásobovanie armády.
- Ruská obrana: Moskva tvrdí, že nad svojím územím a priľahlými morami zneškodnila až 239 ukrajinských dronov.
Horiaci prístav a ochromená infraštruktúra
Nočná operácia ukrajinských síl sa zamerala na ochromenie logistiky a energetického zázemia ruskej armády. Na družicových snímkach a záberoch priamo z miesta činu bolo jasne vidieť rozsiahly požiar v kerčskom námornom prístave. Práve tam sa nachádza strategický ropný terminál, ktorý pre Moskvu plní funkciu dôležitého zásobovacieho uzla.
Kerčský prieliv, dlhý 35 kilometrov, tvorí pomyselný most medzi Čiernym a Azovským morom. Oddeľuje okupovaný Krymský polostrov od ruského polostrova Tamaň a pre invázne vojská predstavuje nenahraditeľný logistický koridor pre presun techniky a paliva.
Masívna vlna útokov naprieč polostrovom
Zásah terminálov na prepravu palív však nebol jediným cieľom. Podľa dostupných informácií išlo o oveľa širšiu vlnu útokov na objekty pod ruskou kontrolou. Zasiahol viacero strategických bodov:
|Lokalita na Kryme
|Zasiahnutý cieľ / Udalosť
|Kerč
|Ropný terminál a prístavná infraštruktúra v plameňoch
|Belogorsk
|Horiaca elektrická rozvodňa
|Jevpatoria
|Hlásené útoky a explózie
|Sevastopol
|Hlásené útoky a explózie
Presný rozsah spôsobených materiálnych škôd bezprostredne po útokoch nebol známy, z oblasti kerčského prístavu však dlhé hodiny stúpal hustý dym. Ruské ministerstvo obrany v reakcii na nočné udalosti vyhlásilo, že protivzdušná obrana dokázala zneškodniť rekordných 239 ukrajinských dronov letiacich nad územím Ruska, Krymu a priľahlými morami.
„Kyjev pravidelne útočí na ruskú vojenskú infraštruktúru na okupovaných územiach, ako aj na ropné a priemyselné zariadenia, ktoré priamo podporujú vojnové úsilie Moskvy.“
Takéto nočné údery sú súčasťou dlhodobej ukrajinskej stratégie, ktorej cieľom je maximálne sťažiť podmienky pre operovanie ruskej armády na území suverénnej Ukrajiny.