Diplomatické snahy o upokojenie situácie na Blízkom východe sa presúvajú na neutrálnu pôdu. Americký viceprezident J.D. Vance pricestoval v nedeľu ráno do Švajčiarska, kde sa konajú mimoriadne dôležité rokovania s Iránom. Cieľom je implementácia memoranda o porozumení, ktoré má pomôcť definitívne ukončiť vojnový konflikt. Zástupcovia oboch veľmocí budú za zatvorenými dverami riešiť nielen krehké prímerie, ale aj citlivú otázku jadrového programu.
Čo je dôležité
- Miesto stretnutia: Rokovania prebiehajú vo švajčiarskom horskom stredisku Bürgenstock.
- Hlavné témy: Diskusie sa sústredia na iránsky jadrový program a upevnenie prímeria v Libanone.
- Americká delegácia: Okrem viceprezidenta J.D. Vancea sú na mieste aj osobitný vyslanec USA Steve Witkoff a Jared Kushner.
- Zástupcovia Iránu: Iránsku stranu vedie minister zahraničných vecí Abbás Arákčí a predseda parlamentu Mohammad Báker Kálíbáf.
Jadrový program a situácia v Libanone
Dejiskom kľúčových diplomatických rozhovorov sa stalo horské stredisko Bürgenstock. Lietadlo s americkým viceprezidentom zosadlo na vojenskej leteckej základni Emmen v nedeľu krátko pred šiestou hodinou ráno stredoeurópskeho letného času. J.D. Vance už pred samotným odletom zo základne Andrews v americkom štáte Maryland avizoval, že program rokovaní je mimoriadne nabitý a zameriava sa na najpálčivejšie problémy súčasnosti.
Stredobodom pozornosti má byť najmä kontroverzný iránsky jadrový program a snaha o stabilizáciu a upevnenie krehkého prímeria v Libanone, ktoré je pre pokoj zbraní na Blízkom východe absolútne nevyhnutné.
Americký viceprezident pred odletom vyjadril nádej, že v oboch témach sa podarí dosiahnuť hmatateľný pokrok. Zároveň však dodal, že pre pracovnú vyťaženosť sa k rokovaniam môže pripojiť iba na jeden, maximálne dva dni.
Kto sedí za rokovacím stolom
Spojené štáty neberú stretnutie na ľahkú váhu a do Švajčiarska vyslali silnú delegáciu. Vancea na mieste dopĺňajú ďalší vplyvní muži americkej politiky. Už v predstihu do dejiska rokovaní pricestoval osobitný vyslanec USA pre región Steve Witkoff a taktiež Jared Kushner, kľúčový poradca a zať amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Švajčiarske ministerstvo zahraničných vecí potvrdilo, že v dejisku je už pripravená aj kompletná delegácia z Iránu. Tú na najvyššej úrovni zastupuje samotný šéf iránskej diplomacie Abbás Arákčí, ktorého dopĺňa predseda iránskeho parlamentu Mohammad Báker Kálíbáf. Očakáva sa, že výsledky týchto bilaterálnych rokovaní môžu zásadným spôsobom ovplyvniť ďalší bezpečnostný vývoj v celom blízkovýchodnom regióne.