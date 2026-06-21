Napätie na Blízkom východe sa opäť vyostruje a do hry vstupuje strategicky kľúčový Hormuzský prieliv. Americký prezident Donald Trump pohrozil, že ak nedôjde k definitívnej dohode o ukončení vojny, Spojené štáty zavedú pre prechádzajúce lode mýto. Tieto vyjadrenia prichádzajú v čase obrovskej informačnej neistoty, keďže Teherán tvrdil, že námornú cestu v odvete uzavrel, čo však americká armáda rázne poprela. Súbežne s tým sa napriek čerstvo ohlásenému prímeriu vzájomne ostreľujú Izrael a hnutie Hizballáh.
Čo je dôležité
- Hrozba mýta: Donald Trump chce po uplynutí 60 dní spoplatniť plavbu cez Hormuzský prieliv, ak sa nedosiahne mierová dohoda.
- Údajné uzavretie: Irán oznámil uzavretie prielivu v reakcii na izraelské útoky, čo malo porušiť vzájomné memorandum s USA.
- Reakcia armády: Americké sily iránske tvrdenia popreli a potvrdili, že kľúčová námorná trasa zostáva otvorená.
- Porušené prímerie: V Libanone pokračujú boje, z ktorých sa navzájom obviňujú Izrael a militantné hnutie Hizballáh.
Ochrana ako služba a hrozba poplatkov
Kľúčová dopravná tepna, cez ktorú prúdi podstatná časť svetovej ropy, sa stáva novým nástrojom politického tlaku. Prezident Spojených štátov Donald Trump počas víkendu vyhlásil, že Hormuzský prieliv môže byť už čoskoro spoplatnený, ak zlyhajú vyjednávania o ukončení vojnového konfliktu na Blízkom východe.
Na svojej sociálnej sieti americký líder vysvetlil, že mýto by sa začalo vyberať po uplynutí 60-dňového obdobia prímeria, pokiaľ sa nedosiahne trvalá dohoda. Poplatky by podľa jeho slov mali kompenzovať služby a vojenskú ochranu, ktoré USA v regióne dlhodobo poskytujú.
„V Hormuzskom prielive nebudú ŽIADNE MÝTA počas 60-dňového obdobia prímeria a ani po jeho uplynutí, pokiaľ ich nezavedú Spojené štáty americké pre seba v prípade, že sa dohoda nedosiahne. Toto mýto by sa platilo za služby, ktoré by USA poskytovali ako Strážny anjel krajinám Blízkeho východu s cieľom uhradiť náklady z minulosti, prítomnosti aj budúcnosti.“
uviedol Trump na margo svojich najnovších plánov.
Informačný chaos o uzavretí prielivu
Vyjadrenia šéfa Bieleho domu prišli do mimoriadne neprehľadnej situácie. Len niekoľko hodín predtým iránske centrálne velenie Chátam al-Anbijá oficiálne oznámilo, že Hormuzský prieliv opäť uzavrelo. Podľa Teheránu išlo o priamu reakciu na najnovšie izraelské útoky v južnom Libanone. Irán tieto údery označil za flagrantné porušenie nedávneho memoranda o porozumení, ktoré uzavrel so Spojenými štátmi.
Americká armáda však tieto tvrdenia okamžite poprela. Vo vyjadrení pre zahraničné médiá potvrdila, že strategická námorná trasa zostáva naďalej otvorená pre bežnú lodnú dopravu a ozbrojené sily situáciu neustále monitorujú. Lodná doprava v regióne pritom v posledných dňoch podľa dostupných informácií začala znovu ožívať.
Krehké prímerie v troskách
Samotné memorandum o porozumení, v ktorom sa Irán zaviazal udržiavať prieliv otvorený, obsahuje aj kľúčový bod o ukončení aktívnych bojov v Libanone. Realita priamo na bojisku je však diametrálne odlišná od diplomatických dohôd.
Ozbrojené strety v regióne naďalej pokračujú a dohoda o zastavení paľby, ktorú strany uzavreli len deň predtým, sa otriasa v základoch. Izrael a militantné hnutie Hizballáh sa počas soboty navzájom obviňovali z ďalších útokov a porušovania dohodnutých podmienok, čo len prehlbuje diplomatickú krízu a neistotu na celom Blízkom východe.