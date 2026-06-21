Obrovský požiar v chladiarenskom sklade v americkom Los Angeles naberá na obrátkach. Starostka mesta musela vyhlásiť mimoriadnu situáciu, keďže oheň v štvrti Boyle Heights nekontrolovateľne horí už niekoľko dní. Hasičom prácu extrémne komplikujú desiatky miliónov kilogramov mrazených potravín, nulová viditeľnosť a najmä hrozba úniku nebezpečných látok. Úrady už vyzvali obyvateľov, aby nevychádzali von a dôkladne utesnili svoje domovy pred toxickým dymom.
Čo je dôležité
- Mimoriadna situácia: Starostka Los Angeles vyhlásila pre niekoľkodňový požiar obrovského skladu stav núdze.
- Výzva obyvateľom: Ľudia sa majú okamžite ukryť, zavrieť okná a vypnúť klimatizácie pre hrozbu znečistenia.
- Hrozba pre zdravie: Z budovy hrozil únik chemikálií, aktuálne hasiči riešia najmä biologické riziko.
- Komplikovaný zásah: V sklade je nulová viditeľnosť a takmer 38 miliónov kilogramov mrazených potravín.
Nebezpečné chemikálie a zákaz vychádzania
Požiar v súkromnom chladiarenskom sklade v štvrti Boyle Heights vypukol ešte v stredu popoludní a odvtedy sa ho nedarí dostať pod kontrolu. Hustý dym a riziko ekologickej havárie prinútili úrady rázne konať. Obyvatelia dostali jasný príkaz – okamžite sa ukryť, zatvoriť okná, dvere aj vetracie otvory a vypnúť klimatizáciu, aby sa potenciálne toxický vzduch nedostal do ich domovov.
Starostka mesta Los Angeles Karen Bassová počas víkendu oficiálne vyhlásila mimoriadnu situáciu. Toto opatrenie má metropole umožniť rýchlejšie čerpanie štátnych zdrojov a získanie podpory, ktorá je pre zvládnutie rozsiahleho požiaru nevyhnutná.
„Budeme pracovať nepretržite a urobíme všetko pre to, aby sme tento požiar úplne uhasili,“
uviedla Bassová s tým, že pre rodiny utekajúce pred znečisteným vzduchom už mesto s okresom otvorili bezpečné záchytné centrá a útočiská.
Milióny kíl potravín a nulová viditeľnosť
Situácia priamo na mieste činu je mimoriadne náročná. Šéf hasičského zboru Jaime Moore na tlačovej konferencii potvrdil, že zasahujúcim jednotkám sa už síce podarilo zabezpečiť nebezpečné chemikálie, no aktuálne čelia rovnako vážnej biologickej hrozbe.
Obrovskou prekážkou pri hasení je samotný obsah skladu. V útrobách horiacej budovy sa nachádza ohromujúcich 38 miliónov kilogramov mrazených potravín, ktoré znemožňujú plynulý postup záchranárov.
„Je pre nás veľmi ťažké sa tam dostať, pretože v budove je nulová viditeľnosť. Naši hasiči tam nemôžu len tak vojsť a začať presúvať palety,“
opísal dramatické a mimoriadne nebezpečné podmienky Moore.
Starostka Bassová na záver ubezpečila verejnosť, že absolútnou prioritou zostáva ochrana zdravia obyvateľov a odvrátenie ekologickej katastrofy. Metropola aktuálne intenzívne pracuje na zabezpečení odbornej likvidácie toxických materiálov, ktoré by inak mohli dlhodobo a fatálne ohroziť široké okolie.