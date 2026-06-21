Britská politická scéna čelí ďalšiemu zemetraseniu. Len necelé dva roky po drvivom volebnom víťazstve sa pod premiérom Keirom Starmerom výrazne trasie kreslo. Čoraz viac indícií naznačuje, že líder labouristov môže už v najbližších dňoch oznámiť svoju rezignáciu. Väz mu lámu klesajúce preferencie, vnútorné škandály a predovšetkým silnejúca vnútrostranícka rebélia na čele s jeho úhlavným rivalom Andym Burnhamom.
Čo je dôležité
- Koniec vo funkcii: Premiér po víkendových rokovaniach vážne zvažuje ohlásenie svojho odchodu a predstavenie harmonogramu odovzdania moci.
- Tlak vlastných: Na rezignáciu ho verejne vyzvala už viac ako stovka labouristických poslancov, čo predstavuje štvrtinu poslaneckého klubu.
- Silný vyzývateľ: Po zisku mandátu v doplňovacích voľbách sa o post lídra hlási Andy Burnham, ktorý sľubuje novú cestu.
- Siedmy premiér za dekádu: Ak Starmer padne, krajinu čaká ďalšia výmena na najvyššom poste, čo podčiarkuje dlhodobú vládnu nestabilitu.
Osudové rozhodnutie vo vidieckom sídle
Britský premiér Keir Starmer strávil víkend vo vidieckom sídle premiérov Chequers, kde podľa britských médií v kruhu rodiny a najbližších poradcov diskutoval o svojej politickej budúcnosti. Viaceré zdroje z prostredia vládnej strany naznačujú, že po náročných rozhovoroch s ministrami, darcami a odborovými lídrami dospel k záveru, že jeho súčasná pozícia je už dlhodobo neudržateľná.
Oficiálne kruhy sa však zatiaľ snažia situáciu upokojiť. Zdroj z prostredia vlády tvrdí, že predseda vlády sa bude naďalej sústreďovať na výkon svojej funkcie a nemieni sa vzdať bez boja. Sám premiér ešte koncom pracovného týždňa apeloval na jednotu vo vlastných radoch.
„Som pripravený čeliť akémukoľvek pokusu o zosadenie. Labouristická strana sa musí vyhnúť zničujúcim vnútorným konfliktom,“
vyhlásil Starmer v snahe odvrátiť blížiacu sa stranícku rebéliu.
Burnhamov nástup a tlak na rezignáciu
Hrozba pre premiérovo kreslo sa rapídne zvýšila po nedávnych doplňovacích voľbách v obvode Makerfield. V nich suverénne zvíťazil jeho hlavný vnútrostranícky rival Andy Burnham. Získaním poslaneckého mandátu v Dolnej snemovni sa mu otvorila priama cesta k tomu, aby sa mohol oficiálne uchádzať o post šéfa vládnych labouristov.
„Ponúkam novú cestu pre krajinu,“
sľúbil Burnham vo svojom víťaznom prejave. Jeho spojenci už otvorene vyzývajú úradujúceho premiéra, aby dobrovoľne odstúpil a umožnil tak hladký a dôstojný prechod moci. K výzvam na odstúpenie sa už pridalo viac než 100 labouristických poslancov.
|Kľúčový aktér
|Súčasná pozícia
|Úloha v aktuálnej kríze
|Keir Starmer
|Úradujúci premiér (od júla 2024)
|Čelí masívnemu tlaku na rezignáciu, zvažuje ohlásenie konca.
|Andy Burnham
|Novozvolený poslanec
|Hlavný rival a najpravdepodobnejší nástupca na post premiéra.
|Wes Streeting
|Bývalý minister zdravotníctva
|Prejavil otvorený záujem o kandidatúru na lídra strany.
|Rachel Reevesová
|Ministerka financií
|Podľa britských novín The Times ju Burnham v prípade nástupu odvolá.
Rýchly pád po historickom víťazstve
Ak Keir Starmer skutočne odstúpi, alebo ho zosadí vlastná Labouristická strana, pôjde o mimoriadne rýchly politický pád. Stranu pritom len v júli 2024 priviedol k drvivému volebnému víťazstvu. Posledné mesiace sú však poznačené prudkým poklesom popularity, za ktorým stoja nepríjemné škandály, zmeny politických postojov a sklamanie voličov z neplnenia sľubov o lepšej životnej úrovni.
Prípadná výmena by pre Britániu znamenala už siedmeho premiéra za niečo vyše desať rokov. Tento turbulentný vývoj len odráža dlhodobú nespokojnosť britskej verejnosti s fungovaním štátu, najmä pokiaľ ide o kolabujúce verejné služby a neriešenú nelegálnu migráciu.