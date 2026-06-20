Veľká policajná pátracia akcia na východe Slovenska, ktorá sa začala po náleze mŕtveho tela v Gelnici, má rýchle rozuzlenie. Kriminalistom a pohotovostným hliadkam sa podarilo vypátrať a zadržať osobu, ktorá z miesta činu unikala. Hľadaný človek sa ukrýval na poľnej ceste neďaleko Košíc, kde ho prekvapili policajti z miestneho obvodného oddelenia.
Čo je dôležité
- Rýchle zadržanie: Polícia obmedzila na osobnej slobode osobu hľadanú v súvislosti s násilným činom.
- Miesto zásahu: K zatknutiu nedošlo v meste, ale na poľnej ceste v blízkosti Košíc.
- Zasahujúca jednotka: Úspešný zásah si pripísala hliadka z Obvodného oddelenia Policajného zboru Čaňa.
- Poďakovanie verejnosti: Muži zákona vyzdvihli pomoc, zdieľanie výziev a tipy od všímavých občanov.
Úkryt na poľnej ceste
Iba niekoľko hodín po tom, čo Gelnica zažila šok z mimoriadne závažnej násilnej trestnej činnosti, pri ktorej prišla o život jedna osoba, hlási polícia úspech. Rozsiahle opatrenia na cestách a zverejnenie podrobností o unikajúcom aute priniesli svoje ovocie. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach oficiálne potvrdilo, že hľadaná osoba je už v rukách strážcov zákona.
Podozrivý človek sa snažil stratiť z dohľadu a uniknúť pred spravodlivosťou mimo hlavných ťahov, no jeho plán mu nevyšiel.
„Osoba, po ktorej policajti v súvislosti s násilnou trestnou činnosťou v Gelnici pátrali, bola pred krátkym časom obmedzená na osobnej slobode hliadkou Obvodného oddelenia Policajného zboru Čaňa na jednej z poľných ciest v okolí Košíc.“
uviedla polícia vo svojom večernom vyhlásení k prípadu.
Prebiehajú procesné úkony
Zadržanie unikajúcej osoby je však len začiatkom náročného vyšetrovania. Polícia v súčasnosti so zadržaným vykonáva všetky nevyhnutné procesné úkony, aby mohla presne zrekonštruovať sled tragických udalostí, ktoré viedli k nálezu tela bez známok života v Gelnici.
Kriminalisti zatiaľ zostávajú skúpi na slovo a detaily o motíve či spôsobe spáchania skutku nezverejnili s tým, že bližšie informácie poskytnú verejnosti hneď, ako to procesná situácia umožní.
Vedenie polície zároveň nezabudlo vyjadriť vďaku za masívnu odozvu občanov. Práve všímavá verejnosť, aktívne zdieľanie pátracej výzvy na sociálnych sieťach a cenné poznatky prispeli k tomu, že sa hľadanú osobu podarilo dolapiť v rekordne krátkom čase a zabrániť tak prípadnému ďalšiemu ohrozeniu obyvateľstva.