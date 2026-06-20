Diplomatická vojna medzi Rímom a Washingtonom naberá na obrátkach. Talianska premiérka Giorgia Meloniová ostro odsúdila neustále a ničím nevyvolané útoky amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten ju opätovne obvinil z doprosovania sa o spoločnú fotografiu na summite G7 a tvrdo ju skritizoval za to, že nedovolila americkej armáde využiť talianske letiská pri útokoch na Irán. Talianska líderka mu verejne odkázala, nech sa stará o vlastné preferencie. Konflikt už zhatil dôležitú cestu talianskeho ministra zahraničných vecí do USA.
Čo je dôležité
- Pokračovanie sporu: Giorgia Meloniová rázne odsúdila najnovšie vyjadrenia amerického prezidenta na jej adresu.
- Zablokované letiská: Donald Trump premiérke vyčíta, že USA pri nedávnom údere na Irán nemohli využiť vojenské základne v Taliansku.
- Ostrý odkaz: Talianska premiérka označila obvinenia za nezmysel a odkázala šéfovi Bieleho domu, nech sa sústredí na svoju vlastnú popularitu.
- Zrušená cesta: Pre urážlivé výroky do Spojených štátov nakoniec neodcestoval šéf talianskej diplomacie Antonio Tajani.
Útoky pre letiská a odmietnuté priateľstvo
Slovná prestrelka medzi oboma štátnikmi graduje. Donald Trump počas víkendu opäť zaútočil na taliansku premiérku na svojej sociálnej sieti Truth Social. Zopakoval svoje tvrdenia z predchádzajúcich dní, podľa ktorých ho Giorgia Meloniová na summite G7 vo Francúzsku neustále prosila o spoločnú fotografiu.
Americký prezident si však tentoraz pomohol aj vážnejšími geopolitickými argumentmi. Meloniovej tvrdo vyčítal, že jej administratíva nedovolila americkej armáde pri nedávnych útokoch na Irán využiť strategické letiská na talianskom území. Zároveň sa pustil do analýzy jej vnútropolitickej situácie s tým, že v Taliansku jej klesá popularita, a preto sa teraz snaží opäť nadviazať priateľské vzťahy s USA, aby si „vylepšila čísla“.
Prezident, ktorého krajina podľa jeho slov už Irán úspešne porazila, jej verejné ponuky na zmierenie rázne odmietol ironickým odkazom: „Nie, ďakujem!!!“
Nech sa stará o seba, znie z Ríma
Taliansko nenechalo tieto útoky bez odozvy. Premiérka Meloniová reagovala už o niekoľko hodín neskôr prostredníctvom siete Instagram, kde slová amerického lídra označila za čistý nezmysel a ničím nevyvolané útoky.
„Pokiaľ ide o moju popularitu, to, že sme priatelia, jej rozhodne nepomohlo, a nezávisí ani od nášho vzťahu. Moja popularita závisí od mojej schopnosti brániť národné záujmy Talianska, a presne to som vždy robila.“
uviedla Meloniová v zverejnenom príspevku. Talianska líderka sa rázne ohradila aj voči kritike za neposkytnutie vojenského priestoru.
„To isté som urobila aj v súvislosti s americkými vojenskými základňami v Taliansku. Ich využívanie sa riadi dohodami, ktoré sme vždy dodržiavali, a ktoré nemôžu byť porušené, pokiaľ budem premiérkou.“
dodala predsedníčka talianskej vlády a na záver Trumpovi ostro odkázala, aby sa namiesto nej radšej sústredil na svoju vlastnú popularitu. Konflikt medzi spojencami už priniesol aj reálne diplomatické škody. Šéf talianskej diplomacie Antonio Tajani na znak protestu zrušil svoju plánovanú pracovnú cestu do Spojených štátov, kam mal odcestovať už tento víkend.