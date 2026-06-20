Letná sezóna si na Slovensku vyžiadala ďalšiu tragickú obeť. Vo vodnej nádrži Kanianka v okrese Prievidza prišiel v sobotu o život 45-ročný muž. Tragédia sa odohrala po tom, ako skočil do vody z vodného bicykla, no nad hladinu sa už nedokázal vynoriť. Záchranári po ňom okamžite rozbehli pátraciu akciu, no lekár už musel len konštatovať smrť. Polícia v tejto súvislosti opätovne a dôrazne apeluje na verejnosť, aby pri pobyte pri vode nepreceňovala svoje sily a dodržiavala kľúčové bezpečnostné zásady.
Čo je dôležité
- Miesto nešťastia: Tragédia sa stala na vodnej nádrži Kanianka v okrese Prievidza.
- Okolnosti úmrtia: 45-ročný muž skočil z vodného bicykla priamo do vody a následne zmizol pod hladinou.
- Zásah zložiek: Privolaní záchranári prehľadali okolie aj samotnú vodu, obhliadajúci lekár následne vylúčil cudzie zavinenie a nariadil pitvu.
- Varovanie polície: Bezpečnostné zložky vyzývajú na nosenie záchranných viest a varujú pred alkoholom či skákaním do neznámej vody.
Osudný skok z vodného bicykla
Víkendové hľadanie osvieženia pri vode sa na hornej Nitre skončilo fatálne. Hlásenie o mužovi, ktorý sa stratil pod vodnou hladinou nádrže Kanianka, zmobilizovalo v sobotu všetky dostupné bezpečnostné a záchranné zložky. Podľa doterajších zistení predchádzala tragédii plavba na vodnom bicykli, z ktorého sa 45-ročný muž rozhodol skočiť priamo do vody.
Trenčianska krajská policajná hovorkyňa Ingrid Krajčíková priblížila, že reakcia na núdzové volanie bola okamžitá, no snaha o záchranu ľudského života už bola márna.
„Po prijatí oznámenia boli na miesto udalosti bezodkladne vyslané všetky záchranné zložky, ktoré vykonali pátranie po osobe v priľahlom okolí vodnej nádrže, ako aj vo vode. Podľa doposiaľ zistených skutočností muž po tom, ako skočil z vodného bicykla do vody, sa už nevynoril na hladinu.“
Privolaný obhliadajúci lekár priamo na mieste nešťastia predbežne vylúčil cudzie zavinenie a konštatoval smrť. Presné príčiny a ďalšie okolnosti úmrtia by mala s definitívnou platnosťou odhaliť až nariadená zdravotno-bezpečnostná pitva.
Ochrana toho najcennejšieho
V súvislosti so stúpajúcimi teplotami a štartujúcou letnou sezónou zaznamenáva Polícia Slovenskej republiky enormne zvýšený pohyb osôb pri prírodných a umelých vodných plochách. Aj v tieni aktuálnej tragédie preto dôrazne apeluje na všetkých rekreantov, aby nezanedbávali základné zásady bezpečnosti.
Ľudia by sa podľa polície mali absolútne vyvarovať vstupu do vody pod vplyvom alkoholu či iných omamných látok. Rovnako dôležité je nepreceňovať svoju fyzickú kondíciu a plavecké schopnosti. Pri využívaní vodných bicyklov, člnov či paddleboardov odporúčajú odborníci neustále používanie záchranných viest. Rizikovým faktorom je tiež neuvážené skákanie do nepreverenej či zakalenej vody, kde hrozia ťažké úrazy.
Zároveň je nevyhnutné, aby rodičia venovali na kúpaliskách a plážach zvýšenú pozornosť svojim deťom a nespúšťali ich z dohľadu. Každý návštevník by sa mal tiež riadiť pokynmi plavčíkov a prevádzkovateľov vodných plôch.
„Bezpečnosť pri vode si vyžaduje zodpovedný prístup každého návštevníka. Dodržiavaním základných pravidiel možno predísť tragickým udalostiam a ochrániť to najcennejšie – ľudský život.“
uzavrela policajná hovorkyňa Krajčíková.