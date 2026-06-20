Súboj o prvé miesto na slovenskej politickej scéne zostáva mimoriadne tesný. Najnovší júnový prieskum ukázal, že voľby by s tesným náskokom vyhrala strana Smer-SD pred opozičným Progresívnym Slovenskom. Prekvapením je tretie miesto pre KDH, ktoré predbehlo koaličný Hlas-SD. Pred bránami parlamentu by naopak zostala nielen vládna SNS, ale aj mimoparlamentní Demokrati či Maďarská aliancia.
Čo je dôležité
- Líder prieskumu: Voľby by začiatkom júna vyhral Smer-SD so ziskom 19,8 percenta.
- Tesný záves: Druhé Progresívne Slovensko zaostáva za víťazom len o 1,2 percentuálneho bodu.
- Skokan mesiaca: Na tretiu pozíciu sa prepracovalo KDH (9,9 %), ktoré preskočilo štvrtý Hlas-SD (9,4 %).
- Mimo parlamentu: Do Národnej rady by sa nedostala SNS, Demokrati, Maďarská aliancia ani Sme rodina.
Súboj o prvé miesto a prekvapenie na tretej priečke
Júnové meranie politických nálad potvrdzuje, že hlavný súboj o voliča sa naďalej odohráva medzi dvoma najsilnejšími subjektmi. Podľa dát, ktoré začiatkom mesiaca zozbieralo Centrum sociálnych výskumov (súčasť organizácie Infostat pod hlavičkou Štatistického úradu SR), by si volebné víťazstvo pripísala strana Smer-SD.
Opozičné hnutie Progresívne Slovensko (PS) si drží stabilnú druhú pozíciu s podporou 18,6 percenta hlasov. Výraznejší posun však nastal na treťom mieste. Bronzovú priečku by aktuálne obsadilo KDH, ktoré dokázalo získať 9,9 percenta a predbehnúť tak koaličnú stranu Hlas-SD.
Kto by zložil parlament?
Prieskum, ktorý sa realizoval od 1. do 5. júna na reprezentatívnej vzorke 1 020 respondentov, ukázal, že brány parlamentu by celkovo prekročilo sedem politických subjektov. Okrem vyššie spomenutej štvorice by si do poslaneckých lavíc sadli aj zástupcovia hnutia Republika, liberálnej SaS a Hnutia Slovensko.
|Politická strana
|Podpora v %
|Smer-SD
|19,8 %
|Progresívne Slovensko (PS)
|18,6 %
|KDH
|9,9 %
|Hlas-SD
|9,4 %
|Republika
|8,7 %
|SaS
|8,1 %
|Hnutie Slovensko
|6,9 %
Vládna SNS padá, Demokrati zostávajú vonku
Kým prvá sedmička strán by si rozdelila poslanecké mandáty, pre viaceré známe politické značky priniesol prieskum sklamanie. Výrazný problém s podporou má vládna Slovenská národná strana (SNS), ktorá by so ziskom 2,8 percenta zostala hlboko pod päťpercentným kvórom potrebným na vstup do parlamentu.
Potrebnú hranicu by nepodliezli ani Demokrati s podporou 4,5 percenta a Maďarská aliancia, ktorú by volilo 4,1 percenta opýtaných. Ešte nižšie preferencie namerali analytici hnutiu Sme rodina (3,5 %), subjektu Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko (2,0 %) a strane Právo na pravdu so ziskom chabých 1,5 percenta.