Sobotňajší deň na východe Slovenska poznačila tragédia. V Gelnici došlo k závažnej násilnej trestnej činnosti, na mieste ktorej našli bezvládne telo. Polícia okamžite rozbehla rozsiahle vyšetrovanie a vyhlásila mimoriadne pátranie po konkrétnom osobnom aute a osobe, ktorá by mohla udalosti objasniť. Muži zákona zároveň vydali pre verejnosť prísne varovanie – k unikajúcemu vozidlu sa za žiadnych okolností nepribližujte a nesnažte sa nadviazať kontakt.
Čo je dôležité
- Násilný čin s obetiu: V Gelnici došlo k závažnému incidentu, pri ktorom jedna osoba prišla o život.
- Hľadané auto: Polícia pátra po osobnom motorovom vozidle Škoda Octavia sivej farby s evidenčným číslom GL 055AX.
- Prísne varovanie: Verejnosť sa k hľadanej osobe ani k autu nemá približovať, oslovovať ju, ani sa ju snažiť zastaviť.
- Výzva na pomoc: Akékoľvek informácie o pohybe vozidla je potrebné bezodkladne nahlásiť na linku 158.
Mŕtve telo a stopy na mieste činu
Do ulíc Gelnice vyrazili v sobotu policajné hliadky po prijatí hlásenia o násilnej trestnej činnosti. Najhoršie obavy sa potvrdili hneď po príchode bezpečnostných zložiek. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach prostredníctvom sociálnych sietí oficiálne potvrdilo, že na mieste činu sa nachádzala jedna osoba bez známok života.
Celé okolie bolo okamžite uzavreté a kontrolu nad priestorom prebrali kriminalisti a technici, ktorí zaisťujú všetky dostupné stopy. Vyšetrovanie a procesné úkony sú naďalej v plnom prúde v snahe zrekonštruovať sled tragických udalostí.
Pátranie po sivej Octavii a výzva ľuďom
Kľúčovým bodom aktuálneho vyšetrovania je nájdenie unikajúceho auta a osoby, ktorá by mohla vniesť svetlo do prípadu. Podľa doterajších zistení polície opustila hľadaná osoba inkriminované miesto v osobnom motorovom vozidle značky Škoda Octavia, ktoré má sivú farbu a nesie evidenčné číslo GL 055AX.
Vzhľadom na povahu činu vydali vyšetrovatelia mimoriadne prísne inštrukcie pre každého, kto by s hľadaným autom prišiel do vizuálneho kontaktu.
„V tejto súvislosti pátrame po osobe, ktorá môže pomôcť pri vyšetrovaní skutku. Ak uvedené vozidlo spozorujete, nepribližujte sa k nemu, osobu neoslovujte, nesnažte sa ju zastaviť ani kontaktovať.“
Akékoľvek svojvoľné hrdinstvo môže byť v tejto situácii vysoko rizikové. Ak občania uvedené vozidlo zahliadnu, prípadne disponujú relevantnými informáciami o jeho aktuálnom pohybe či úkryte, mali by okamžite a bezodkladne kontaktovať políciu na bezplatnej tiesňovej linke 158.