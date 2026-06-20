Diplomatická prestrelka medzi americkým prezidentom Donaldom Trumpom a talianskou premiérkou Giorgiou Meloniovou naberá nevídané obrátky. Šéf Bieleho domu opäť ostro zaútočil na líderku európskeho spojenca, pričom ju obvinil z doprosovania sa o spoločnú fotografiu na summite G7 aj z blokovania vojenskej pomoci pri nedávnych úderoch na Irán. Zatiaľ čo Trump hovorí o klesajúcej popularite Meloniovej a demonštratívne odmieta jej priateľstvo, Rím reaguje zdesene a na protest ruší dôležité diplomatické cesty do USA.
Čo je dôležité
- Pokračujúci konflikt: Donald Trump na sociálnej sieti opäť zaútočil na taliansku premiérku.
- Kauza fotografia: Americký prezident tvrdí, že ho Meloniová na summite G7 vo Francúzsku opakovane prosila o spoločnú fotku.
- Vojna s Iránom: Trump Taliansku vyčíta, že neposkytlo svoje letiská pre americkú armádu počas vojenských úderov.
- Diplomatická kríza: Šéf talianskej diplomacie Antonio Tajani zrušil pre urážky svoju plánovanú cestu do USA.
Doprosovanie sa o fotku a odmietnutá Amerika
Ostrý slovný konflikt medzi oboma štátnikmi sa ťahá už niekoľko dní. Talianska premiérka Giorgia Meloniová označila výroky šéfa Bieleho domu o tom, že jej na summite G7 vo Francúzsku z ľútosti poskytol fotografiu, o ktorú prosila, za klamstvá. Donald Trump si však stál za svojím a počas víkendu pridal na svojej sociálnej sieti Truth Social ďalší ostrý odkaz.
„Talianska premiérka Giorgia Meloniová ma počas stretnutia G7 vo Francúzsku opakovane prosila o spoločnú fotografiu. V Taliansku sa jej nedarí, čo sa týka popularity, pravdepodobne preto, že odmietla Spojené štáty americké – krajinu, ktorá Taliansko skutočne miluje a chráni.“
napísal americký prezident, pričom poukázal na klesajúce preferencie talianskej líderky v domácej politike.
Zablokované letiská a odkaz: Nie, ďakujem!
Osobný spor o fotografiu má však oveľa vážnejšie geopolitické pozadie. Donald Trump vzápätí zverejnil skutočný dôvod svojej obrovskej frustrácie. Meloniovej tvrdo vyčítal, že nedovolila americkej armáde pri útokoch na Irán využiť strategické letiská na talianskom území.
Podľa prezidenta to spôsobilo americkým silám obrovské logistické ťažkosti. Neodpustil si ani poznámku na adresu NATO s tým, že USA prispievajú stovkami miliárd dolárov ročne na ochranu Talianska a ďalších, ako ich sám nazval, „takzvaných“ spojencov v Aliancii.
Americký líder svoj príspevok zakončil uštipačným odkazom. Tvrdí, že Meloniová sa chce teraz „opäť“ stať priateľkou, aby si vylepšila politické čísla v čase, keď už Spojené štáty Irán porazili. „Nie, ďakujem!!!“ odkázal jej rázne do Ríma.
Zdesenie v Taliansku a zrušená cesta
Taliansko nenecháva tieto útoky bez odozvy. Premiérka ešte v piatok nahrala video, v ktorom označila Trumpove výroky za vymyslené a neskrývala z nich zdesenie. V rozhovore pre taliansku televíziu La7 sa nahlas zamyslela nad tým, prečo sa prezident USA takýmto nepochopiteľným spôsobom správa k svojim vlastným spojencom.
Konflikt už začína mať aj reálne diplomatické následky. Šéf talianskej diplomacie Antonio Tajani na protest proti urážlivým výrokom zo strany amerického prezidenta oficiálne zrušil svoju plánovanú pracovnú cestu do Spojených štátov, kam mal odcestovať už tento víkend.