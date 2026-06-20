Letná dovolenková sezóna je za dverami a s ňou prichádza aj zvýšený nápor na predaj diaľničných známok. Hoci Národná diaľničná spoločnosť (NDS) systém nákupu elektronických známok neustále vylepšuje, mnohí motoristi stále robia zbytočné chyby, ktoré ich následne stoja desiatky eur na pokutách či predražených poplatkoch u priekupníkov. Prinášame vám prehľad piatich najčastejších prešľapov, ktorým by ste sa mali vyvarovať, aby vaša cesta na dovolenku prebehla hladko a bez zbytočného stresu.
Čo je dôležité
- Pozor na preklepy: Najčastejšou chybou je nesprávne zadanie evidenčného čísla vozidla (EČV). Ak sa pomýlite, hrozí vám pokuta za jazdu bez známky.
- Doklad je základ: Ak vám do e-mailu nepríde potvrdenie o úhrade, známku pravdepodobne nemáte aktívnu.
- Pozor na špekulantov: Jediným oficiálnym predajným e-shopom s garantovanými cenami je portál eznamka.sk. Iné weby si účtujú nezmyselné poplatky.
- Dodatočná kúpa: Ak vbehnete na diaľnicu bez známky, zachovajte rozvahu a známku si dokúpte do konca daného kalendárneho dňa.
1. Preklep v EČV a neskontrolovaný doklad
Alfou a omegou pri nákupe elektronickej diaľničnej známky je správne zadané evidenčné číslo vozidla. Práve preklepy v EČV patria podľa riaditeľa úseku spoplatnenia a IT NDS Petra Brašku medzi absolútne najčastejšie chyby.
„Stretávame sa s tým, že klient je presvedčený o tom, že si kúpil diaľničnú známku, preto je preňho záhadou, prečo mu prišla pokuta za jazdu po diaľnici bez diaľničnej známky. Následne po dôkladnej analýze zistíme, že sa stala napríklad chyba pri zadávaní evidenčného čísla vozidla.“
Ak sa však na chybu príde včas (napríklad kontrolou na bločku), dá sa ešte opraviť. Okrem sústredenia pri zadávaní údajov diaľničiari vyslovene odporúčajú vždy skontrolovať aj samotný doklad o úhrade.
2. Žiadne potvrdenie v e-maile
Osobitným problémom je situácia, kedy motoristovi po „nákupe“ nepríde na e-mail žiadne potvrdenie. Dôvodom môže byť banálny preklep v zadanej e-mailovej adrese, ale čoraz častejšie aj neúspešná platobná transakcia. Pravidlo je jednoduché: iba ak máte v ruke (alebo v e-maile) potvrdenie o úhrade, máte stopercentnú istotu, že je vaša diaľničná známka reálne platná. Ak transakcia neprešla, je potrebné platbu jednoducho zopakovať.
3. Zbytočné preplatenie u priekupníkov
Jedným z najvypuklejších problémov je využívanie neoficiálnych sprostredkovateľských portálov. Motoristi často „vygúglia“ prvý odkaz, ktorý nie je oficiálnym e-shopom NDS (www.eznamka.sk). Títo neoficiálni predajcovia si k zákonnej cene známky účtujú aj vlastné manipulačné poplatky. Štatistiky NDS hovoria jasnou rečou – len za minulý rok 2025 prišli takto nepozorní motoristi o viac ako štyri milióny eur. V horšom prípade ide priamo o podvodné weby, ktoré z vás okrem peňazí vylákajú aj citlivé osobné údaje.
4. Duplicitný nákup tej istej známky
Prekvapiť blízkeho netradičným darčekom v podobe diaľničnej známky sa nie vždy vyplatí. Mnohí kupujúci si pri transakcii nevšimnú automatické varovanie systému, ktoré jasne signalizuje, že na dané vozidlo už platná diaľničná známka existuje. Ak už takáto situácia nastane, peniaze za zbytočnú duplicitnú známku je možné žiadať späť prostredníctvom formulára na oficiálnej stránke.
5. Panika pri vjazde na diaľnicu bez známky
Stáva sa to aj skúseným šoférom – zle odbočíte a neplánovane sa ocitnete na spoplatnenom úseku diaľnice bez platnej známky. NDS v takejto situácii dôrazne apeluje na rozvahu. Náhle brzdenie, otáčanie sa či riskantné manévre v snahe vyhnúť sa mýtnym bránam môžu spôsobiť tragickú dopravnú nehodu.
Riešenie je pritom jednoduché a plne legálne – známku si stačí bez zbytočného odkladu dokúpiť na najbližšej čerpacej stanici alebo online, a to ešte do konca toho istého kalendárneho dňa. NDS však pripomína, že tento postup má slúžiť ako záchrana v núdzi, nie ako bežná prax, keďže kontroly prebiehajú neustále naprieč celou diaľničnou sieťou.