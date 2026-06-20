Diplomatická roztržka medzi Poľskom a Ukrajinou naberá na obrátkach. Na rozhodnutie poľského prezidenta odobrať Volodymyrovi Zelenskému najvyššie štátne vyznamenanie reagujú ukrajinskí predstavitelia hromadným vracaním svojich poľských ocenení. K šéfovi diplomacie sa na protest pridal aj šéf prezidentskej kancelárie Kyrylo Budanov. Eskalácia historického sporu o minulosť povstaleckej armády UPA prichádza v tom najhoršom možnom čase, pričom poľský premiér Donald Tusk otvorene varuje, že z konfliktu spojencov má radosť len Kremeľ.
Čo je dôležité
- Vracanie ocenení: Šéf ukrajinskej prezidentskej kancelárie Kyrylo Budanov a minister zahraničia Andrij Sybiha sa vzdávajú poľských štátnych vyznamenaní.
- Jadro sporu: Poľský prezident Karol Nawrocki predtým odobral Volodymyrovi Zelenskému Rad Bielej orlice pre uctenie si jednotiek UPA.
- Historické krivdy: Kým Ukrajina vníma UPA ako národných hrdinov, Poľsko ju viní z Volynského masakru a povojnových etnických čistiek.
- Varovanie premiéra: Donald Tusk apeluje na zdržanlivosť a pripomína, že z roztržky ťaží výlučne ruský prezident Vladimir Putin.
Odobratý rad a tvrdá odveta Kyjeva
Kríza medzi dvoma kľúčovými spojencami sa naplno rozhorela po tom, čo ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj oficiálnym dekrétom uznal príslušníkov Ukrajinskej povstaleckej armády (UPA) za hrdinov a pomenoval po nich vojenskú jednotku. Tento krok vyvolal vo Varšave okamžité pohoršenie. Poľský prezident Karol Nawrocki ho označil za ranu dlhoročnému ukrajinsko-poľskému priateľstvu a pristúpil k bezprecedentnému kroku – Zelenskému odobral najvyššie poľské štátne vyznamenanie, Rad Bielej orlice.
Odveta z Kyjeva na seba nenechala dlho čakať. Šéf ukrajinskej prezidentskej kancelárie Kyrylo Budanov na platforme Telegram vyhlásil, že nasleduje príklad ukrajinského ministra zahraničných vecí Andrija Sybihu a taktiež sa vzdáva svojho Dôstojníckeho kríža Radu za zásluhy Poľskej republiky, ktorý dostal len pred rokom.
„Je to nepriateľské gesto voči ukrajinskému ľudu a dar pre agresorské Rusko,“
napísal Budanov na adresu rozhodnutia poľskej hlavy štátu.
Krvavá história a radosť pre Putina
Jadrom vyhroteného sporu je radikálne odlišný pohľad na krvavé udalosti z čias druhej svetovej vojny. Zatiaľ čo Ukrajina dnes považuje UPA za legitímne hnutie protisovietskeho odporu, Poľsko jej pripisuje priamu zodpovednosť za brutálny Volynský masaker, deportácie Židov a etnické násilnosti. Tie podľa historikov pokračovali v juhovýchodnom Poľsku, na severovýchodnom Slovensku a západnej Ukrajine aj po vojne.
Diplomatická vojna eskaluje v mimoriadne nevhodnom čase – necelý týždeň pred dôležitou medzinárodnou konferenciou o obnove Ukrajiny v poľskom prístavnom meste Gdansk. Situáciu sa tak snaží hasiť poľský premiér Donald Tusk, ktorý oboch lídrov vyzval k maximálnej zdržanlivosti.
„Konflikt medzi Poľskom a Ukrajinou je zdrojom radosti pre Putina a šokom pre našich spojencov,“
zhodnotil Tusk s tým, že hádky medzi kľúčovými spojencami nahrávajú výlučne Rusku.