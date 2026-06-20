Sobotné ráno v Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Košiciach-Šaci poznačil nebezpečný incident. Na jednom z oddelení vypukol požiar, ktorý mal podľa predbežných informácií úmyselne založiť jeden z väzňov. Na mieste museli zasahovať všetky záchranné zložky, pričom po nadýchaní sa nebezpečných splodín horenia skončilo v rukách zdravotníkov niekoľko osôb. Oheň sa podarilo hasičom rýchlo zlikvidovať.
Čo je dôležité
- Miesto a čas: Požiar vypukol v sobotu krátko pred 7.30 h vo väznici v mestskej časti Košice-Šaca.
- Príčina incidentu: Oheň údajne založil väzeň na špeciálnom oddelení, ktorý podpálil uterák, pričom sa plamene rozšírili na matrace.
- Zranení: Podľa medializovaných informácií sa splodín horenia nadýchalo šesť osôb, na mieste zasahovali dve ambulancie.
- Rýchly zásah: Hasiči požiar v jednej z ciel zlikvidovali vo veľmi krátkom čase a zabránili väčším škodám na majetku a zdraví.
Úmyselný požiar na špeciálnom oddelení
Rušné víkendové ráno zažili dozorcovia aj väzni v nápravnovýchovnom ústave v Košiciach-Šaci. O mimoriadnom zásahu, pri ktorom asistovali zdravotníci, hasiči aj policajti, informovala ako prvá TV JOJ. K incidentu podľa televízie došlo na oddelení určenom pre väzňov so špeciálnym zaobchádzaním.
Dramatická situácia sa údajne začala tým, že jeden z odsúdených podpálil vo svojej cele uterák. Plamene sa následne rýchlo a nekontrolovane rozšírili aj na matrace, čo viedlo k poškodeniu jednej cely a masívnemu zadymeniu priestorov. Záchranári museli poskytnúť pomoc viacerým osobám. Ošetriť mali až šesť ľudí, ktorí sa nebezpečne nadýchali splodín horenia.
Rýchla likvidácia plameňov
Kritickú situáciu potvrdila aj hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) Petra Klimešová, podľa ktorej boli k väznici okamžite vyslané dve ambulancie. Profesionálny zásah hasičov však našťastie zabránil tomu, aby sa oheň rozšíril do ďalších častí prísne stráženého objektu.
Hovorca Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Košiciach Jozef Bálint spresnil, že hlásenie o požiari prijali v sobotu krátko pred 7.30 h. K väznici smerovali jednotky zo staníc Košice-Šaca a Košice-Požiarnická.
„Po príchode na miesto zasahujúca jednotka požiar v krátkom čase lokalizovala a zlikvidovala. Príčiny a okolnosti vzniku požiaru sú predmetom ďalšieho vyšetrovania,“
uviedol Bálint na margo úspešného ranného zásahu za múrmi ústavu.