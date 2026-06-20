Diskusia o turistickej dani v talianskych Benátkach naberá na obrátkach. Nový primátor Simone Venturini prichádza s radikálnym návrhom, ktorý by mohol jednodňových návštevníkov vyjsť poriadne draho – vstupný poplatok do mesta chce na vrchole sezóny zvýšiť až na 50 eur. Kým radnica argumentuje nevyhnutnosťou usmerniť davy a získať financie pre mestskú pokladnicu, opozícia a ústavní právnici hovoria o barbarstve a možnom nezákonnom obmedzovaní slobody pohybu.
Čo je dôležité
- Radikálne zdraženie: Poplatok pre jednodňových turistov môže stúpnuť zo súčasných 5 až 10 eur na 30 až 50 eur.
- Vyššie príjmy: Kým v roku 2024 vybralo mesto na vstupnom 2 milióny eur, vlani to bolo už 5,5 milióna eur.
- Koniec výnimiek: V hre je aj zrušenie bezplatného vstupu pre obyvateľov regiónu Benátsko, ktorí nemajú trvalý pobyt priamo v meste.
- Hrozba protiústavnosti: Kritici na čele s bývalým primátorom a právnikmi varujú pred porušením ústavy a obmedzovaním pohybu.
Až 50 eur za vstup na poslednú chvíľu
Návrh na drastické zvýšenie vstupného poplatku je jedným z hlavných bodov volebného programu nového primátora Simoneho Venturiniho. Opatrenie má podľa jeho slov slúžiť nielen na odradenie nadmerného množstva turistov, ale predovšetkým na dofinancovanie obrovských nákladov, ktoré mestu s jednodňovým cestovným ruchom každodenne vznikajú.
Podľa aktuálnych plánov by mala fungovať odstupňovaná cenotvorba. Ak si návštevník zarezervuje vstup do Benátok s dostatočným predstihom, zaplatí približne 30 eur. Tí, ktorí sa rozhodnú pre výlet na poslednú chvíľu počas najväčšej špičky, by mohli za vstup zaplatiť až 50 eur. Aby mohla mestská správa tieto poplatky reálne zaviesť, plánuje Venturini v nadchádzajúcich týždňoch viesť zložité rokovania s príslušnými vládnymi úradmi priamo v Ríme.
Príjmy rastú, poplatky sa môžu rozšíriť
Zavedenie poplatkov už v uplynulých rokoch prinieslo do mestskej kasy nezanedbateľné prostriedky a mesto postupne rozširuje počet dní, kedy turistov spoplatňuje.
|Rok
|Počet spoplatnených dní
|Vybraná suma na poplatkoch
|2024
|neuvedené
|cca 2 mil. €
|2025
|54 dní
|cca 5,5 mil. €
|2026 (súčasnosť)
|60 dní
|prebieha výber
Okrem zvyšovania súm sa aktuálne diskutuje aj o zrušení doterajšej výnimky pre obyvateľov širšieho regiónu Benátsko, ktorí v samotných Benátkach nemajú nahlásený trvalý pobyt. Tento návrh má silnú podporu viacerých hospodárske združení, ktoré zachádzajú ešte ďalej a od radnice požadujú, aby bol poplatok vyberaný počas celého roka, nielen vo vybraných dňoch.
Ostrá kritika: Mesto nie je múzeum
Opozícia však proti navrhovaným zmenám ostro protestuje. Senátor Andrea Martella z Demokratickej strany (PD) sa vyslovil za úplné zrušenie poplatku s tým, že mesto by malo prílev návštevníkov regulovať inými spôsobmi. Ešte tvrdšie slová zvolil bývalý primátor Massimo Cacciari, ktorý poplatok označil za „barbarský“ a „necivilizovaný“.
„Nikto by nemal platiť za vstup do mesta tak, ako keby išlo o múzeum.“
vyhlásil Cacciari, podľa ktorého sú takéto opatrenia v rozpore s princípmi slobodnej krajiny.
Jeho obavy zdieľajú aj experti na právo. Ústavný právnik Ludovico Mazzarolli upozornil, že kým pôvodná suma do desať eur sa dala z právneho hľadiska obhájiť a považovať za prijateľnú, päťdesiateurový poplatok už vyvoláva vážne ústavné otázky. Takáto vysoká suma by podľa neho mohla de facto obmedziť slobodu pohybu, ktorú všetkým občanom zaručuje článok 16 talianskej ústavy.