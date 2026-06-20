Víkend prinesie na Slovensko ďalšiu vlnu extrémnych horúčav. Teplomery v sobotu na mnohých miestach hravo prekročia tropickú tridsiatku, pričom na juhu a západe krajiny hrozia teploty presahujúce 35 stupňov Celzia. Meteorológovia preto vydali výstrahy prvého aj druhého stupňa a varujú nielen pred zdravotnými rizikami, ale aj pred zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov.
Čo je dôležité
- Čas platnosti: Výstrahy pred vysokými teplotami platia v sobotu od 13.00 do 18.00 h.
- Druhý stupeň (nad 35 °C): Týka sa Bratislavského, Trnavského a Nitrianskeho kraja, ako aj okresov Krupina a Veľký Krtíš.
- Prvý stupeň (nad 33 °C): Platí pre väčšinu Banskobystrického a Košického kraja a vybrané okresy na východe Slovenska.
- Hlavné riziká: Mimoriadne teplo predstavuje veľkú záťaž pre organizmus a zvyšuje riziko požiarov v prírode.
Extrémy zasiahnu najmä juh a západ
Víkendové počasie bude priať skôr pobytu pri vode než náročným fyzickým aktivitám. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) avizuje, že na väčšine územia Slovenska budú v sobotu panovať mimoriadne vysoké teploty. Najhoršia situácia sa očakáva v popoludňajších hodinách, kedy nadobudnú platnosť meteorologické výstrahy.
Pre Bratislavský, Trnavský a Nitriansky kraj, ku ktorým sa pridávajú aj juhoslovenské okresy Krupina a Veľký Krtíš, vydal ústav výstrahu vyššieho, druhého stupňa. V týchto lokalitách bude vzduch doslova vrieť a predstavovať záťaž aj pre zdravých jedincov.
„Očakáva sa dosahovanie maximálnej teploty vzduchu nad 35 stupňov Celzia. Vysoká teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie, fyzické aktivity a tvorbu požiarov,“
upozorňujú odborníci zo SHMÚ.
Prvý stupeň pre stred a východ
Ušetrený však nezostane ani zvyšok krajiny, hoci teploty tam budú o niečo znesiteľnejšie. Prvý stupeň výstrah pred horúčavami platí pre väčšinu Banskobystrického a Košického kraja. Na pozore by sa mali mať aj obyvatelia na severovýchode, konkrétne v okresoch Humenné, Prešov a Vranov nad Topľou.
V týchto oblastiach môžu popoludňajšie maximá vystúpiť nad 33 stupňov Celzia. Meteorológovia preto odporúčajú dôsledne dodržiavať pitný režim, vyhýbať sa pobytu na priamom slnku a minimalizovať fyzickú námahu v najteplejšej časti dňa, teda medzi 13.00 a 18.00 h.