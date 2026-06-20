Legendárne televízne bábky z nášho detstva sú späť, no tentoraz nie na obrazovkách, ale na filmovom plátne. Slovenská festivalová premiéra novej autorskej komédie Kuko, Drobček & Raťafák znovu zasahujú sa uskutoční v sobotu na Medzinárodnom filmovom festivale IFF Art Film v Košiciach. Kultové postavičky sa vydávajú na novú, bláznivú cestu, ktorá je s dávkou sebairónie určená predovšetkým dospelému publiku. Do bežných kín dorazí táto netradičná snímka v auguste.
Čo je dôležité
- Festivalová premiéra: Film bude prvýkrát slávnostne uvedený v sobotu o 14.30 h v košickom Kine Úsmev.
- Kino distribúcia: Do slovenských kín sa snímka oficiálne dostane vo štvrtok 6. augusta.
- Sprievodný program: Po projekcii sa diváci môžu tešiť na stretnutie s tvorcami, bábkohercami, Paťou Garajovou Jarjabkovou a samotnými bábkami.
- Cieľovka: Film mieri najmä na dospelých divákov, pre ktorých sú postavy súčasťou kultúrnej pamäte.
Návrat po rokoch v netradičnom šate
Prvé slávnostné uvedenie filmu pred jeho vstupom do celoslovenskej distribúcie sa odohrá v rámci slovenskej sekcie programu festivalu IFF Art Film v Košiciach. Festivalové publikum si tak ako prvé vychutná novú pôvodnú slovenskú autorskú komédiu s názvom Kuko, Drobček & Raťafák znovu zasahujú, pod ktorú sa režisérsky podpísali Andrej Kolenčík a Juro Šlauka.
Príbeh vôbec po prvýkrát spája tri legendárne bábky známe z niekdajších detských relácií do spoločného celovečerného dobrodružstva. Tvorcovia predstavujú snímku ako netradičné dielo o zašlej sláve, priateľstve a potrebe znovu si nájsť svoje miesto v spoločnosti. S humorom, sebairóniou a generačným nadhľadom vracia známe tváre do sveta, ktorý sa medzičasom radikálne zmenil.
„Kuko, Drobček a Raťafák Plachta boli kedysi kultoví bábkoví hrdinovia, ktorých poznal každý. Dnes žijú v úzadí zabudnutia. Keď sa však po rokoch znovu stretnú, rozhodnú sa vrátiť späť. Tentoraz spoločne.“
približujú autori hlavnú zápletku komédie, v ktorej sa starí priatelia vydávajú na cestu plnú nečakaných zvratov, aby otestovali, či dokážu stále držať spolu.
Nostalgia pre dospelých a silný tvorivý tím
Hoci ide o bábky, filmové spracovanie vzniklo ako zaujímavý hybridný formát. Kombinuje hraný film, živých hercov, trikové postupy a výrazne štylizovaný vizuálny svet. Autori otvorenie priznávajú, že cieľovou skupinou tentoraz nie sú malé deti, ale dospelé publikum, ktoré s Kukom, Drobčekom a Raťafákom Plachtom reálne vyrastalo.
Na vizuálnej a zvukovej podobe filmu sa podieľali známe mená domácej scény. Kameru mal na starosti Tomasz Wierzbicki a o hudobnú zložku sa postaral David Kollar. Vizuálnu stránku vytvoril Michal Lošonský s tímom Ateliéru scénografie, pričom pestré kostýmy navrhla dizajnérka Lenka Sršňová. Hudobným prekvapením je titulná skladba filmu – cover verziu legendárneho hitu Poďme sa zachrániť naspieval spevák Vojtik.
Sobotné popoludnie v košickom Kine Úsmev však nebude len o pozeraní na plátno. Priamo do metropoly východu pricestujú s delegáciou aj samotné tri kultové bábky. Po projekcii je pripravené špeciálne stretnutie s divákmi, autogramiáda a fotenie s tvorcami, bábkohercami a nezabudnuteľnou televíznou moderátorkou Paťou Garajovou Jarjabkovou.