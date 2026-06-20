Talianska premiérka Giorgia Meloni rázne odmietla tvrdenie amerického prezidenta Donalda Trumpa, že ho na summite G7 prosila o spoločnú fotografiu. Slová označila za úplne vymyslené a celý incident prerástol do otvoreného napätia medzi Rímom a Washingtonom, ktoré vyústilo aj do zrušenia plánovanej cesty talianskeho ministra do USA.
Čo povedal Trump
Spor vznikol po rozhovore, ktorý Trump poskytol talianskej televízii La7. V ňom naznačil, že Meloni ho údajne prosila o fotku a že jej vyhovel len preto, že mu jej bolo ľúto. Stretnutie vykreslil ako láskavosť, ktorú jej dožičil, nie ako niečo, o čo by sám stál. Zábery zo summitu pritom ukazovali Trumpa a Meloni, ako vedľa seba sedia na malej pohovke a vedú dlhší rozhovor.
Dôležitý detail: televízia zverejnila len dabovanú a preloženú verziu rozhovoru a pôvodný zvuk Trumpových slov neodvysielala. Presné doslovné znenie jeho vyjadrení tak zostáva sprostredkované cez tlmočenie.
Reakcia Meloniovej
Talianska premiérka zareagovala obratom videom na sieti X. Vyhlásila, že ani ona a ani Taliansko nikdy nežobre, a Trumpove tvrdenia označila za úplne vymyslené. Dodala, že je jeho slovami ohromená, a položila otázku, prečo sa americký prezident takto správa k vlastným spojencom, pričom podotkla, že nejde o prvý takýto prípad.
Diplomatická dohra
Spor nezostal len v rovine slov. Taliansky minister zahraničných vecí Antonio Tajani oznámil, že ruší plánovanú cestu do Spojených štátov, a Trumpove slová na adresu premiérky označil za vážne a urážlivé voči celému Taliansku. Kritickú reakciu pridal aj jeden z Meloniovej najbližších spolupracovníkov, ktorý sa inak médiám vyhýba.
Od najbližších spojencov k napätiu
Roztržka je o to výraznejšia, že Meloni bola donedávna považovaná za jednu z Trumpových najbližších spojenkýň v Európe. Bola dokonca jedinou líderkou Európskej únie, ktorá sa zúčastnila na jeho inaugurácii v roku 2025. Vzťahy medzi oboma sa však postupne ochladili, a to pre americké clá voči Európe, postoj k vojne na Ukrajine aj napätie okolo Iránu.
Spor o jednu fotografiu sa tak stal symbolom hlbšieho ochladenia transatlantických vzťahov. Kým Washington a Rím boli ešte nedávno blízkymi partnermi, verejná hádka dvoch lídrov ukazuje, že aj donedávna pevné spojenectvá môžu rýchlo dostať trhliny.