Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyslal nekompromisný odkaz do Minska. Lídrovi susedného štátu Alexandrovi Lukašenkovi dal presne týždeň na to, aby z prihraničných oblastí odstránil zosilňovače signálu pre ruské drony. Ak Bielorusko toto ultimátum nesplní, Kyjev je pripravený zasiahnuť a zničiť vojenskú techniku vlastnými silami.
Čo je dôležité
- Ultimátum pre Minsk: Zelenskyj žiada odstránenie zosilňovačov signálu do jedného týždňa.
- Hrozba zásahu: Ukrajina je pripravená zničiť techniku sama, ak Lukašenko nebude urýchlene konať.
- Nebezpečné zariadenia: Zosilňovače na bieloruskom území pomáhajú navigovať ruské drony priamo na ukrajinské ciele.
- Varovanie pred vojnou: Kyjev už týždne upozorňuje, že sa Moskva snaží zatiahnuť Bielorusko do priameho konfliktu.
Technika, ktorá riadi útoky na civilistov
Ostré vyjadrenia na adresu Bieloruska zazneli počas piatkovej tlačovej konferencie ukrajinskej hlavy štátu s honduraským prezidentom Nasrym Asfurom. Volodymyr Zelenskyj verejne obvinil susedný režim z toho, že priamo na hraniciach s Ukrajinou rozmiestnil špeciálne zosilňovače signálu.
Táto technika prioritne slúži na podporu útočiacich ruských bezpilotných lietadiel. Podľa ukrajinského lídra sa tak priamo z bieloruského územia riadia útoky, ktoré bezprostredne ohrozujú ukrajinské obyvateľstvo. Kyjev preto od bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka požaduje okamžitú nápravu.
Ostré varovanie a pripomienka invázie
Ukrajinská trpezlivosť má však jasné a časovo ohraničené limity. Prezident dal vedeniu v Minsku na odstránenie nebezpečných zariadení lehotu presne jeden týždeň, pričom neváhal pridať aj otvorenú hrozbu vojenského zásahu zo strany ukrajinskej armády.
„Ak to neurobí on, urobíme to my,“
vyhlásil rázne Zelenskyj na margo prípadnej nečinnosti bieloruskej strany.
Ukrajinský prezident už niekoľko týždňov intenzívne hovorí o tom, že Rusko sa všemožne pokúša zatiahnuť Bielorusko do prebiehajúcej vojny, a varuje Minsk pred takýmto katastrofálnym vývojom. Úzke spojenectvo medzi oboma štátmi sa naplno prejavilo už na začiatku ruskej invázie vo februári 2022. Vtedy Bielorusko povolilo ruskej armáde využiť svoje zvrchované územie ako strategický odrazový mostík na postup priamo na ukrajinské hlavné mesto Kyjev.