Tragická nehoda na britských železniciach. Pri zrážke dvoch osobných vlakov v okolí mesta Bedford, severne od Londýna, prišiel o život rušňovodič a takmer 90 ďalších cestujúcich utrpelo zranenia, viacerí z nich veľmi vážne. Oba vlaky smerovali do britskej metropoly po rovnakej koľaji. Na mieste zasahovali desiatky sanitiek aj záchranárske vrtuľníky, pričom presné príčiny nešťastia už vyšetrujú inšpektori.
Čo je dôležité
- Bilancia obetí: Pri nehode zomrel jeden rušňovodič. Záchranári evidujú 11 veľmi vážne, 22 závažne a 56 ľahšie zranených osôb.
- Miesto a čas: K zrážke došlo okolo 17.15 h miestneho času na trati neďaleko mesta Bedford.
- Okolnosti: Dva osobné vlaky smerujúce do Londýna sa zrazili na tej istej koľaji, pričom sa vykoľajil minimálne jeden vozeň.
- Záchranná akcia: Na miesto bolo okamžite vyslaných viac než 20 sanitiek a šesť vrtuľníkov.
Náraz bez varovania a panika vo vlaku
K železničnému nešťastiu došlo v podvečerných hodinách, keď oba osobné vlaky smerovali do Londýna. Z doteraz neznámych príčin sa ocitli na tej istej koľaji. Zatiaľ čo letecké zábery z miesta nehody ukazujú vlakové súpravy spoločnosti East Midlands Railway zväčša stáť na koľajniciach s relatívne malým poškodením, minimálne jeden vozeň sa po zrážke zrejme vykoľajil.
Očití svedkovia a cestujúci opisujú momenty hrôzy. Peter Knapp, ktorý sa v čase nárazu nachádzal v zadnej časti jedného z vlakov, uviedol, že kolízia prišla absolútne nečakane a bez akéhokoľvek varovania.
„Hodilo ma do sedadla predo mnou, a potom som uvidel dym. Vstal som a uvidel som veľa ľudí, ktorí ani neboli schopní hovoriť, mali zlomené nohy.“
Železničný expert Tony Miles pre stanicu Sky News priblížil, že vzhľadom na stav súprav mohlo ísť o zrážku pri relatívne nízkej rýchlosti. Upozornil však, že aj takéto kolízie vedia byť pre nechránených cestujúcich vo vnútri vagónov mimoriadne nebezpečné.
Masívny zásah a sústrasť premiéra
Úmrtie jedného z rušňovodičov oficiálne potvrdil zástupca odborového zväzu Eddie Dempsey. Následky havárie si vyžiadali okamžitú a masívnu mobilizáciu záchranných zložiek. East of England Ambulance Service vyslala na miesto tragédie viac ako dve desiatky sanitiek a šesticu záchranárskych vrtuľníkov.
„Ďalších 11 osôb utrpelo veľmi vážne zranenia, 22 osôb má závažné zranenia a 56 ľahšie poranenia.“
spresnila záchranná služba v neskoršej aktualizácii. Na miesto nešťastia okamžite dorazil aj tím inšpektorov, ktorý začal so zhromažďovaním kľúčových dôkazov pre vyšetrovanie príčin zrážky.
Situácia otriasla aj najvyššími politickými kruhmi. Britský premiér Keir Starmer označil nehodu za mimoriadne znepokojivú. Vyjadril hlbokú sústrasť rodine zosnulého rušňovodiča a v myšlienkach podporil všetkých zranených. Zároveň nezabudol poďakovať záchranným zložkám za ich rýchly a profesionálny zásah pri tejto tragickej udalosti.