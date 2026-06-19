Patrik Tkáč, spoluzakladateľ finančnej skupiny J&T a dlhodobo jeden z najbohatších Slovákov, sa čoraz hlasnejšie hlási k umelej inteligencii. Jeho slová o prichádzajúcej technologickej revolúcii rozvírili debatu o tom, ako AI zmení prácu aj ekonomiku, a otvorili otázku, nakoľko je na to Slovensko pripravené.
Čo Tkáč hovorí
Vyjadrenia známeho finančníka zhrnul portál Startitup do titulku, podľa ktorého Tkáč otvorene hovorí, že prichádza „revolúcia, akú svet nezažil“. Tkáč pritom nevystupuje ako pesimista, naopak. Umelú inteligenciu vníma predovšetkým ako príležitosť a ako technológiu, ktorá ľuďom vráti to najcennejšie: čas a slobodu.
Svoju víziu načrtol už skôr aj na verejných vystúpeniach. Predpovedá napríklad zásadnú zmenu v tom, ako budeme s technológiou pracovať. Podľa televízie JOJ 24 tvrdí, že „nebudú žiadne appky“ a že namiesto otvárania aplikácií sa budeme s vlastnými dátami priamo rozprávať. Telefón sa podľa neho zmení na jednoduchý zobrazovač, kým ovládanie prevezme hlasová a dátová komunikácia.
Od slov k miliónom: do čoho investuje
Tkáč svoje presvedčenie podkladá peniazmi. Stojí za slovenskou technologickou firmou DiusAI, ktorá rozbieha vývoj vlastnej platformy pre autonómne vozidlá. Vývoj pritom neprebieha na futuristickom prototype, ale na sériovom Volkswagene ID.7, ktorý firma kúpila špeciálne na testovanie. DiusAI vyvíja takzvaný mozog auta, teda systém senzorov ako LiDAR, kamery a radar spolu so softvérom, ktorý okolie vníma a plánuje jazdu. Technológiu na digitálne ovládanie vozidla dodáva česká spoločnosť autinno.
Cieľom je dosiahnuť úroveň autonómie L4, pri ktorej auto v presne vymedzených podmienkach jazdí samo, a neskôr až plne autonómnu úroveň L5. Konkrétnu sumu, ktorú do projektu vloží, Tkáč zatiaľ odmietol prezradiť. Zdôraznil však, že nejde o krátkodobý experiment, ale o dlhodobú investíciu do ľudí, výskumu a technológií. Jeho ambíciou je, aby sa Slovensko stalo nie iba používateľom, ale priamym tvorcom technologickej budúcnosti. V rovnakom duchu jeho platforma už v minulosti darovala 150 000 eur Jazykovednému ústavu Ľudovíta Štúra SAV na výskum veľkých jazykových modelov so zameraním na slovenčinu.
Revolúcia, na ktorú nie sme pripravení?
Práve tu vstupuje do hry širšia a opatrnejšia časť debaty. Ak má mať premena taký rozsah, aký Tkáč naznačuje, vynára sa otázka, čo to spraví s pracovným trhom. Podľa analýz spoločnosti McKinsey, na ktoré upozornil denník Pravda, majú generatívna AI a súvisiace technológie potenciál automatizovať činnosti, ktoré dnes ľuďom zaberajú zhruba 60 až 70 percent pracovného času. Nejde už len o rutinnú administratívu, ale aj o prípravu podkladov, analýzy či podporu rozhodovania.
Skeptickejší tón prináša pohľad na pripravenosť samotného Slovenska. Ekonóm Miloš Moravčík v rozhovore pre agentúru SITA upozornil, že krajina v reálnom využívaní umelej inteligencie zaostáva za svetom aj Európou a že tým, v čom u nás vynikáme, je skôr strach z AI. Revolúcia sa podľa neho nedeje zhora cez rozhodnutia vlád, ale zdola, priamo v kanceláriách, kde zamestnanci sami siahajú po nástrojoch ako ChatGPT, Gemini či Claude.
Optimizmus aj otázniky
Z toho vzniká pomerne presný obraz dvoch pohľadov na tú istú vec. Na jednej strane stoja nadšenci a investori ako Tkáč, ktorí v AI vidia obrovský nárast produktivity, viac voľného času a šancu, aby sa malá krajina dostala na technologickú mapu sveta. Na druhej strane sú opatrnejšie hlasy, ktoré varujú pred rýchlou premenou pracovných miest, otázkami regulácie a rizikom, že Slovensko premešká vlak, ak sa rýchlo nezobudí.
Pravda bude zrejme niekde uprostred. Revolúcia, o ktorej Tkáč hovorí, sa už začala a otázkou nie je či, ale ako rýchlo a v akom rozsahu zmení naše životy. Či z nej Slovensko vyťaží, alebo ho zaskočí nepripravené, sa ukáže až v najbližších rokoch. Isté je len jedno: keď jeden z najbohatších ľudí v krajine takto otvorene stavia na umelú inteligenciu, debata o nej sa už ignorovať nedá.