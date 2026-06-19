Európa stojí pred vážnou bezpečnostnou výzvou. Belgický minister obrany Theo Francken upozorňuje, že starý kontinent bude potrebovať päť až desať rokov na to, aby dokázal prevziať plnú zodpovednosť za svoju konvenčnú obranu. Toto varovanie prichádza bezprostredne po tom, ako Spojené štáty oznámili plánované prehodnotenie prítomnosti svojich vojakov na európskom území, čo môže znamenať ich ďalšie masívne sťahovanie.
Čo je dôležité
- Časový horizont: Európa potrebuje 5 až 10 rokov na dosiahnutie plnej autonómie v konvenčnej obrane.
- Krok Washingtonu: Spojené štáty oficiálne avizovali prehodnotenie nasadenia svojich vojenských síl na kontinente.
- Očakávané sťahovanie: Belgický minister predpokladá, že výsledkom amerického auditu bude ďalší odsun vojakov z Európy.
- Zbrojný problém: Snahy o okamžité zintenzívnenie európskej obrany komplikujú extrémne dlhé dodacie lehoty pri nákupoch vojenského vybavenia.
Americký audit a hrozba odsunu vojakov
Európski lídri musia čeliť novej realite, ktorú prináša zmena prístupu Spojených štátov. Len deň po tom, čo šéf americkej diplomacie oznámil, že Washington detailne preskúma a prehodnotí nasadenie svojich vojakov v Európe, prichádza triezve zhodnotenie vlastných európskych obranných kapacít.
Belgický minister obrany Theo Francken otvorene upozorňuje, že kontinent na samostatnosť v bezpečnostných otázkach ešte nie je ani zďaleka pripravený.
Myslím si, že o päť až desať rokov budeme do značnej miery autonómni v konvenčnej obrane.
uviedol Francken na margo budovania vlastných vojenských spôsobilostí európskych štátov, ktoré sa doteraz do veľkej miery spoliehali na americký bezpečnostný dáždnik.
Dlhé čakanie na zbrane brzdí plány
Európski spojenci sa tak logicky obávajú, že avizovaná americká revízia prinesie ďalšie oslabenie vojenskej prítomnosti USA na kontinente. Tento krízový scenár by znamenal, že európske štáty budú musieť obranu zobrať do vlastných rúk oveľa rýchlejšie, než pôvodne plánovali.
Keď stiahnu ešte viac vojakov, a to bude pravdepodobne záver tohto prehodnotenia postavenia, budeme musieť zintenzívniť naše úsilie.
vyhlásil belgický minister. Zároveň však vzápätí poukázal na hlavnú praktickú prekážku, ktorá brzdí rýchle posilnenie európskych armád. Podľa jeho slov spočíva najväčší problém v samotnom vojenskom obstarávaní.
Problém je potom v tom, že keď sa snažíme kúpiť vojenské vybavenie, trvá to veľmi dlho.
dodal Theo Francken. Európa tak v súčasnosti hrá o drahocenný čas, zatiaľ čo zbrojársky priemysel nedokáže pružne reagovať na skokový nárast objednávok z jednotlivých členských štátov.