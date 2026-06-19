Poľský prezident Karol Nawrocki pristúpil k radikálnemu a bezprecedentnému kroku, keď sa rozhodol odobrať ukrajinskému lídrovi Volodymyrovi Zelenskému najvyššie poľské štátne vyznamenanie – Rad Bielej orlice. Ide o ostrú reakciu na Zelenského kontroverzné rozhodnutie pomenovať vojenskú jednotku po Ukrajinskej povstaleckej armáde (UPA). Diplomatická roztržka medzi Varšavou a Kyjevom okamžite nabrala na obrátkach, pričom šéf ukrajinskej diplomacie na protest oznámil vrátenie vlastného poľského vyznamenania.
Čo je dôležité
- Odobratie radu: Karol Nawrocki zbavuje Volodymyra Zelenského najvyššieho poľského vyznamenania pre poctu jednotke UPA.
- Krvavá história: Kým Ukrajina vníma UPA ako hrdinov, Poľsko jej pripisuje zodpovednosť za brutálny Volynský masaker a povojnové etnické čistky.
- Reakcia Kyjeva: Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha na protest vracia svoj Veliteľský kríž s hviezdou Radu za zásluhy.
- Podpora pokračuje: Poľský prezident napriek sporu ubezpečil, že strategická podpora Ukrajiny vo vojne s Ruskom zostáva nezmenená.
Historické rany a ochrana cti vyznamenania
Korene najnovšieho diplomatického sporu siahajú do mája, keď ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj oficiálnym dekrétom uznal členov Ukrajinskej povstaleckej armády (UPA) za hrdinov a pomenoval po nich vojenskú jednotku. Kým v Kyjeve je táto skupina vnímaná ako symbol protisovietskeho odporu, v Poľsku ide o mimoriadne citlivú tému.
Poľsko pripisuje UPA priamu zodpovednosť za takzvaný Volynský masaker, deportácie Židov a rozsiahle násilnosti, ktoré pokračovali na území juhovýchodného Poľska, severovýchodného Slovenska a západnej Ukrajiny aj po skončení druhej svetovej vojny. Aktuálny poľský prezident Karol Nawrocki, ktorý je historikom, označil krok Zelenského za priamy zásah do dlhodobo budovaného poľsko-ukrajinského priateľstva a záležitosť predložil Kapitule Radu Bielej orlice.
„Prezident Poľska je veľmajstrom Radu Bielej orlice a je povinný chrániť česť tohto najvyššieho štátneho vyznamenania,“
uviedol Nawrocki na sociálnej sieti a potvrdil tak definitívne odobratie ocenenia, ktoré Zelenskému v roku 2023 udelil jeho predchodca Andrzej Duda. Zároveň však zdôraznil, že toto rozhodnutie nie je namierené proti ukrajinskému ľudu a nemení nič na strategickej podpore Ukrajiny v jej boji proti Rusku.
Kyjev hovorí o emóciách, z ktorých ťaží Moskva
Rozhodnutie Varšavy vyvolalo u východného suseda vlnu nevôle. Šéf ukrajinskej diplomacie Andrij Sybiha krok poľskej hlavy štátu ostro odsúdil a upozornil, že z takejto diplomatickej roztržky medzi najbližšími spojencami bude vo finále ťažiť jedine Moskva. Na znak protestu sa preto rozhodol vrátiť vysoké poľské štátne vyznamenanie, ktoré sám získal v októbri 2022.
„Mrzí nás, že vo Varšave prevládli emócie a prinútili poľských politikov prijať neodôvodnené, impulzívne a neúctivé kroky, ani nie voči prezidentovi Zelenskému, ale predovšetkým voči ukrajinskému štátu,“
reagoval sklamaný Sybiha na bezprecedentný diplomatický incident.