Štíhly človek s normálnou hmotnosťou, ktorý sotva ochutná alkohol, príde na bežné vyšetrenie a z ultrazvuku alebo z odberov sa dozvie nečakanú vec: má stukovatenú pečeň. Reakcia býva vždy podobná, teda nedôvera. Veď nemám nadváhu a nepijem. A predsa. Stukovatená pečeň dnes nie je výlučne chorobou ľudí s kilami navyše a pijanov. Potichu sa šíri aj medzi štíhlymi a jej hlavnými vinníkmi sú cukor a ultraspracované potraviny.
Na úvod dôležitá poznámka: ide o vzdelávací prehľad, nie o lekárske poradenstvo. Pri podozrení na problém s pečeňou je namieste návšteva lekára.
Pečeň, ktorá tučnie potichu
Stukovatená pečeň znamená nadmerné ukladanie tuku v pečeňových bunkách. Odborníci ju dnes označujú novším názvom, ktorý zdôrazňuje metabolickú podstatu ochorenia (v angličtine MASLD), pričom staršie pomenovanie znelo nealkoholová tuková choroba pečene. Je to najrozšírenejšie chronické ochorenie pečene na svete, podľa odhadov sa týka približne štvrtiny až tretiny dospelých.
Zákernosť spočíva v tom, že ochorenie dlho nebolí a neprejavuje sa. Pečeň, náš kľúčový orgán látkovej premeny, ktorý telu pomáha aj spracovávať škodlivé látky, pritom potichu trpí. Ak sa nezasiahne, samotné stukovatenie môže časom prejsť do zápalu, väzivovatenia (fibrózy) a v najhoršom prípade až do cirhózy.
Prečo aj štíhli a abstinenti
Najprekvapivejšie je, že ochorenie sa netýka len ľudí s nadváhou. Podľa údajov postihuje stukovatená pečeň približne 13 percent štíhlych ľudí, teda zhruba každého ôsmeho človeka s normálnou hmotnosťou. Hovorí sa o takzvanom metabolicky nezdravom človeku s normálnou hmotnosťou. Navonok vyzerá fit, no vnútri má vnútrobrušný tuk, zníženú citlivosť na inzulín a niekedy aj genetickú predispozíciu. Práve preto sa to z pohľadu zvonku nedá odhadnúť a štíhlosť nie je zárukou zdravej pečene.
Tichý vinník číslo jeden: fruktóza
Kľúčovú rolu hrá fruktóza, čiže ovocný cukor, ktorý sa spracováva najmä v pečeni. Pri nadbytku podľa výskumov fruktóza zo sladených nápojov podporuje tvorbu tuku priamo v pečeni (takzvanú de novo lipogenézu) a jeho ukladanie. Výskum pritom ukazuje, že problémom je najmä fruktóza zo sladených nápojov, nie z bežných potravín.
Dôležitá je tu jedna nuansa. Nejde o to prestať jesť ovocie. Celé ovocie obsahuje vlákninu, ktorá vstrebávanie cukru spomaľuje, a do tejto kategórie nepatrí. Hlavným podozrivým sú sladené nápoje, limonády, džúsy a pridaný cukor, kde fruktóza prichádza koncentrovane a bez vlákniny.
Ultraspracované potraviny
Druhým veľkým vinníkom sú ultraspracované potraviny, teda priemyselne vyrábané výrobky plné cukru, rafinovaných tukov a aditív. Ich vyšší príjem sa podľa štúdií spája s väčším množstvom tuku v pečeni, zatiaľ čo ich obmedzenie spolu s príklonom k stredomorskej strave množstvo tuku v pečeni znižuje. Práve tieto potraviny tvoria v moderných jedálničkoch čoraz väčší podiel, čo do veľkej miery vysvetľuje, prečo problém narastá.
Ako pečeň chrániť a aj zvrátiť
Dobrá správa je, že v skorých štádiách sa dá stukovatenie pečene do veľkej miery zvrátiť a najúčinnejším liekom je zmena životného štýlu. Pomáha najmä obmedziť sladené nápoje a pridaný cukor, znížiť podiel ultraspracovaných potravín a prikloniť sa k pestrej, prevažne nespracovanej strave stredomorského typu. Veľký význam má pohyb, ktorý dokáže množstvo tuku v pečeni znížiť aj vtedy, keď človek nechudne. Žiadny zázračný „detoxikačný“ prípravok z lekárne toto nenahradí. Pečeň si očistu spraví sama, len jej treba prestať škodiť.
Ak máte rizikové faktory alebo vám lekár zistil zvýšené pečeňové hodnoty, poraďte sa s ním o ďalšom postupe. Stukovatená pečeň je totiž tichá, no nie neporaziteľná. A v jej prípade platí dvojnásobne, že to, čo dáme telu denne na tanier a do pohára, rozhoduje o zdraví viac ako čokoľvek iné.