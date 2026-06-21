Regály lekární praskajú vo švíkoch farebnými škatuľkami, ktoré sľubujú energiu, imunitu a zdravie v jednej tabletke. Realita je triezvejšia a zaujímavejšia zároveň. Niektoré veci Slovákom naozaj a preukázateľne chýbajú a má zmysel ich dopĺňať. Veľká časť toho ostatného sú však predražené multivitamíny, ktoré pri zdravom človeku skončia, ľudovo povedané, ako drahý moč.
Hneď na úvod dôležitá poznámka. Tento text je vzdelávací prehľad, nie lekárske poradenstvo. Pri konkrétnom rozhodovaní, najmä ak užívate lieky alebo máte zdravotné ťažkosti, sa poraďte s lekárom alebo lekárnikom.
Čo nám naozaj chýba
Najjasnejším príkladom je vitamín D v zime. Slovensko leží zhruba na 48. rovnobežke a v zimných mesiacoch je slnečné UV žiarenie také slabé, že koža si vitamín D prakticky netvorí. Nízka hladina sa spája práve so zimou, vyššou zemepisnou šírkou, vyhýbaním sa slnku, vyšším vekom aj obezitou. Práve preto patrí dopĺňanie vitamínu D v zimnom polroku medzi tie odôvodnené, najmä pri rizikových skupinách, ako sú starší ľudia alebo tí, čo trávia väčšinu času v interiéri.
Druhým príkladom sú omega tri mastné kyseliny. Mnoho ľudí na Slovensku je málo rýb, takže ich príjem býva nízky. Pri človeku, ktorý ryby prakticky neje, môže mať dopĺňanie takýchto kyselín svoje opodstatnenie. Historicky bol problémom aj jód, ktorý sa však do veľkej miery vyriešil jodizáciou kuchynskej soli.
Špecifické situácie, keď doplnky dávajú zmysel
Doplnky majú jasnú úlohu v presne vymedzených situáciách. Odborníci uvádzajú, že v tehotenstve je mimoriadne dôležitá kyselina listová na prevenciu defektov neurálnej trubice. Starší ľudia môžu potrebovať vitamín B12 (pri pernicióznej anémii) aj vitamín D s vápnikom na zdravie kostí. Vegáni by mali myslieť práve na B12, ktorý sa v rastlinnej strave prakticky nenachádza. A pri železe, ktoré chýba najmä menštruujúcim alebo tehotným ženám, platí dôležité pravidlo: dopĺňať ho až po zistení nedostatku, nie naslepo, pretože jeho nadbytok môže škodiť.
Kedy ide o „drahý moč“
Tu prichádza tá menej populárna časť. Pri bežných multivitamínoch pre zdravých dospelých dospel americký panel expertov USPSTF k záveru, že niet dôkazov o tom, že by predchádzali srdcovocievnym ochoreniam alebo rakovine. Týka sa to zdravých netehotných dospelých bez známeho nedostatku.
Odtiaľ pochádza aj prirovnanie „drahý moč“. Vitamíny rozpustné vo vode, ako sú vitamíny skupiny B a vitamín C, telo pri nadbytku jednoducho vylúči močom. Inými slovami, ak človek je pestro a nemá konkrétny deficit, väčšinou z multivitamínu navyše neprofituje, len ho v podstate splachuje. Najlepším zdrojom živín pre väčšinu ľudí stále zostáva pestrá strava, nie tabletka.
Keď doplnok môže aj uškodiť
Platí tu dôležité a často prehliadané pravidlo: viac nie je lepšie. Niektoré doplnky vo vysokých dávkach dokonca škodia. USPSTF priamo odporúča vyhnúť sa betakaroténu a vitamínu E na prevenciu týchto ochorení, pretože betakarotén zvyšuje pri fajčiaroch riziko rakoviny pľúc a vitamín E riziko krvácania do mozgu. Pozor treba dať aj na vitamíny rozpustné v tukoch, teda A, D, E a K, ktoré sa v tele kumulujú, takže ich predávkovanie je možné. Megadávky „pre istotu“ preto vôbec nie sú dobrý nápad.
Ako na to rozumne
Z toho všetkého vyplýva jednoduchý a triezvy prístup. Najprv pestrá strava, ktorá pokryje väčšinu potrieb. Pri podozrení na nedostatok, najmä vitamínu D či železa, sa oplatí nechať si spraviť krvný test a dopĺňať cielene to, čo naozaj chýba, nie všetko naraz. Dopĺňanie vitamínu D v zime je pre veľkú časť ľudí rozumné, no aj tu má zmysel poznať svoju hladinu. A vždy, keď užívate lieky alebo máte zdravotný problém, sa o doplnkoch poraďte s lekárom či lekárnikom a predpísanú liečbu nevysadzujte svojvoľne.
Pravda o vitamínoch z lekárne teda nie je ani „kupujte všetko“, ani „nekupujte nič“. Je niekde uprostred. Pár vecí nám reálne chýba a oplatí sa ich dopĺňať. Zvyšok je často len pekne zabalený a draho zaplatený pocit, že pre seba niečo robíme.