Vynechajte raňajky, jedzte len v osemhodinovom okne a tuk sa bude topiť sám. Tak nejako znie sľub, ktorý z prerušovaného pôstu urobil jeden z najpopulárnejších stravovacích trendov. Realita je triezvejšia. Prerušovaný pôst nie je ani zázrak, ani plošné prekliatie. Je to nástroj, ktorý niekomu sadne a inému uškodí, a pri ženách navyše funguje inak ako pri mužoch.
Čo je to 16/8 a ako vlastne funguje
Najznámejšia verzia, režim 16/8, znamená jesť v osemhodinovom okne a zvyšných šestnásť hodín si dať pauzu (pije sa voda a nekalorické nápoje). Existujú aj iné formy, napríklad striedanie bežných a výrazne obmedzených dní. Podstata je v tom, že prerušovaný pôst rieši hlavne to, kedy jeme, nie nevyhnutne to, čo jeme.
A tu je dôležitý fakt, ktorý sa v reklamných sľuboch stráca: hlavným dôvodom, prečo ľudia pri pôste chudnú, býva jednoducho to, že za kratšie okno zjedia menej. Výskum naznačuje, že úbytok hmotnosti pri prerušovanom pôste býva porovnateľný s bežným obmedzením kalórií, nie zázračne väčší. Nie je to teda kúzlo, ale jedna z viacerých ciest, ako jesť striedmejšie.
Čo môže priniesť
To neznamená, že je zbytočný. U časti ľudí s nadváhou sa spája s úbytkom hmotnosti a zlepšením citlivosti na inzulín, krvného tlaku či hladín tukov v krvi. Niektorým ľuďom vyhovuje aj preto, že je jednoduchý na dodržiavanie, nemusia rátať, len sledujú čas.
Platí však jedna podmienka: kvalita jedla v okne stále rozhoduje. Prerušovaný pôst nie je povolením jesť počas ôsmich hodín nezdravo. Ak okno vyplníte vysoko spracovaným jedlom, výhody sa rýchlo strácajú.
Prečo u žien funguje inak
Tu sa dostávame k jadru veci. Ženské telo je na dostupnosť energie citlivejšie ako mužské, pretože reprodukčná os úzko reaguje na to, či telo dostáva dosť. Prehľad humánnych štúdií upozorňuje na obavy, že agresívne hladovanie môže u žien ovplyvniť hladiny estrogénu a pravidelnosť menštruačného cyklu. Niektoré ženy hlásia po nasadení prísneho pôstu zmeny cyklu.
Obraz však nie je čierno-biely. Pri niektorých stavoch môže prerušovaný pôst ženám aj pomôcť, napríklad pri syndróme polycystických vaječníkov (PCOS) sa spája so znížením androgénov a lepšou citlivosťou na inzulín. Dôležité je vedieť, že dôkazov u žien je zatiaľ málo, časť pochádza zo zvieracích štúdií a výsledky sú zmiešané. Reakcia je veľmi individuálna. Muži vo všeobecnosti znášajú dlhšie pauzy ľahšie, no ani u nich to neznamená, že viac hladovania rovná sa viac zdravia.
Kedy škodí viac ako pomáha
Pre niektoré skupiny ľudí nie je prerušovaný pôst vhodný a môže byť priam rizikový. Platí to najmä pre ľudí s poruchou príjmu potravy v anamnéze alebo so sklonom k reštriktívnemu stravovaniu, pre ktorých sa pôst ľahko stane nástrojom nezdravého obmedzovania. Vyhnúť by sa mu mali aj tehotné a dojčiace ženy, ľudia s podváhou a dospievajúci. Opatrnosť a lekársky dohľad sú nutné pri cukrovke a pri užívaní liekov na cukor či tlak, kde hrozí pokles hladiny cukru v krvi.
Pôst sa môže vypomstiť aj inak. Niekto sa v jedálnom okne prejedá, iný je celý deň unavený, podráždený alebo zle spí. A ak sa z neho stane posadnutosť hodinami a kontrolou, prináša viac stresu ako úžitku.
Ako k tomu pristúpiť rozumne
Ak to chcete skúsiť, nezačínajte extrémom. Príliš dlhé pauzy nie sú lepšie. Nepodjedajte sa, počas okna uprednostnite bielkoviny, vlákninu a celistvé potraviny a sledujte signály tela. Ak sa vám rozhodí cyklus, zhorší spánok alebo nálada, je to dôvod prestať. Pri akomkoľvek ochorení, užívaní liekov alebo počas tehotenstva sa najprv poraďte s lekárom.
Prerušovaný pôst teda nie je ani zázrak, ani jed. Je to jeden z viacerých spôsobov, ako jesť striedmejšie, ktorý niekomu sadne a niekomu vyslovene nie. Pre väčšinu ľudí pritom platí, že rovnaký, ak nie lepší výsledok prinesie jednoducho pestrá a kvalitná strava bez extrémov. A to aj bez sledovania hodín na displeji.