Francúzsky prezident Emmanuel Macron ostro vystúpil proti novému európskemu plánu na zriadenie takzvaných návratových centier pre nelegálnych migrantov mimo územia Európskej únie. Paríž podľa neho nielenže tieto centrá odmieta budovať, ale bude blokovať aj akékoľvek pokusy o ich financovanie zo spoločnej pokladnice bloku. Kým zástancovia opatrenia schváleného Európskym parlamentom hovoria o účinnom odstrašení, Macron varuje pred popretím základných európskych princípov a neefektívnosťou, ktorú kritizujú aj ľudskoprávne organizácie.
Čo je dôležité
- Zásadný odpor Paríža: Emmanuel Macron odmietol budovanie návratových centier mimo EÚ a zablokuje ich eurofondové financovanie.
- Nové pravidlá: Opatrenie je súčasťou balíka na sprísnenie migračnej politiky, ktorý tento týždeň schválil Európsky parlament.
- Kritika princípov: Prezident spochybnil morálnu aj praktickú rovinu posielania ľudí do tretích krajín za finančnú odmenu.
- Právne čierne diery: Ľudskoprávne organizácie varujú, že v externých centrách môžu migranti uviaznuť bez dostatočného právneho dohľadu.
Zrada európskych hodnôt a nulový účinok
Diskusia o riešení migračnej krízy na starom kontinente naráža na hlboké názorové rozdiely medzi jednotlivými štátmi. Krátko po skončení summitu Európskej únie (EÚ) v Bruseli to jasne demonštroval francúzsky prezident Emmanuel Macron. Ten pred novinármi nešetril kritikou na adresu novoprijatých opatrení, ktoré umožňujú deportovať ľudí bez práva na azyl do zberných táborov v tretích krajinách.
Francúzsko síce dlhodobo podporuje prísnejšie pravidlá zamerané na efektívnejší návrat osôb bez práva na pobyt do ich krajín pôvodu, no outsourcing migračnej politiky za hranice bloku rázne odmieta. Podľa Macrona nové pravidlá morálne deformujú prostredie tým, že umožňujú posielať migrantov do štátov, s ktorými nemajú absolútne žiadne väzby, pričom tieto cieľové krajiny by za ich prebratie inkasovali finančnú odmenu.
„Nie som si istý, či je to Európa, akú chceme. Nie som si istý, či sú to základné princípy, na ktorých bola naša Európa vybudovaná. A v tejto súvislosti ani neverím, že je to účinné. Dôkazom je, že doteraz som nevidel nikoho, komu by to fungovalo,“
skonštatoval kriticky najvyšší predstaviteľ Francúzska.
Odstrašujúci prostriedok alebo právna čierna diera?
Kontroverzná myšlienka zriadenia návratových centier mimo schengenského priestoru pritom tvorí jeden z hlavných pilierov najnovšej reformy migračných pravidiel, ktorú len pred pár dňami odobril Európsky parlament. Podporovatelia tohto tvrdého kurzu argumentujú tým, že tieto tranzitné a konečné stanice pre vyhostené osoby výrazne uľahčia samotné repatriácie. Zároveň očakávajú silný odstrašujúci účinok, ktorý by mal odradiť potenciálnych nelegálnych migrantov od cesty do Európy.
Naopak, táto stratégia naráža na masívny odpor obhajcov ľudských práv. Mimovládne organizácie dlhodobo varujú, že budovanie takýchto uzatvorených táborov v krajinách mimo dosahu európskej legislatívy vytvorí nebezpečné „právne čierne diery“. Migranti by v nich mohli uviaznuť v absolútnej právnej neistote a bez akéhokoľvek nezávislého humanitárneho či súdneho dohľadu.
Emmanuel Macron dal jasne najavo, že jeho krajina nepripustí kompromisy v otázke hodnôt a odmieta sa na tomto projekte podieľať. „Nemyslím si, že je to ani účinné, ani v súlade s našimi zásadami,“ zopakoval prezident s dodatkom, že Paríž urobí všetko pre to, aby sa na budovanie týchto kontroverzných externých centier nemohlo použiť ani jediné euro z rozpočtu EÚ.