Koniec mesiaca, na účte zostáva päťdesiat eur a investovanie znie ako niečo pre ľudí s úsporami a oblekom. Pravda je iná. Pri budovaní majetku nerozhoduje ani tak výška sumy, ako poradie krokov, pravidelnosť a čas. A práve s malou sumou sa dá rozumne začať, ak viete, čo robiť najskôr a čomu sa vyhnúť.
Hneď na úvod dôležitá poznámka: tento text je vzdelávací prehľad, nie investičné poradenstvo. Investovanie je spojené s rizikom a hodnota investície môže aj klesnúť. Pri konkrétnych rozhodnutiach sa oplatí poradiť s licencovaným odborníkom.
Najprv rezerva, až potom investovanie
Skôr ako pošlete prvé euro na trh, mali by ste mať finančnú rezervu. Odborníci sa zhodujú, že rozumná rezerva pokrýva zhruba 3 až 6 mesiacov bežných výdavkov, pričom pre jednotlivca stačí spodná hranica a pre rodiny či živnostníkov s nepravidelným príjmom skôr horná. Tieto peniaze patria na sporiaci účet s okamžitou dostupnosťou, nie do investícií. Ich zmyslom je, aby ste pri nečakanej oprave auta alebo výpadku príjmu nemuseli predávať investície v nevhodnom čase, často so stratou.
Druhým krokom je splatiť drahé dlhy. Ak máte spotrebné úvery alebo dlhy na kreditných kartách s vysokým úrokom, ich splatenie je takmer vždy výhodnejšie ako investovanie, pretože taký úrok zvyčajne prevyšuje výnos, ktorý by ste na trhu reálne dosiahli.
Prečo peniaze na účte strácajú hodnotu
Keď peniaze dlhodobo len ležia na účte, inflácia im postupne ukrajuje z hodnoty. Za rovnakú sumu si o pár rokov kúpite menej. Investovanie je nástroj, ako tento efekt aspoň dobehnúť. Kľúčový je však horizont. Na ciele do dvoch rokov sú vhodné sporiace účty a termínované vklady, kde je istina chránená. Pri strednodobých cieľoch sa zvyknú kombinovať konzervatívnejšie nástroje a pre dlhodobé ciele nad sedem rokov, ako je dôchodok, sú historicky najvýnosnejšie široko rozložené akciové indexové fondy. Vyšší potenciálny výnos však vždy znamená aj vyššie kolísanie hodnoty.
Kúzlo času a pravidelnosti
Tu prichádza na rad zložené úročenie, teda jav, keď sa zhodnocujú nielen vaše vklady, ale aj výnosy, ktoré už priniesli. Čím dlhšie investujete, tým výraznejšie sa efekt prejaví, pričom najväčší rozdiel robí posledná dekáda. Práve preto má zmysel začať skoro a s malou sumou.
Pre ilustráciu: pri 50 eurách mesačne vložíte za 30 rokov 18 000 eur a pri hypotetickom priemernom výnose okolo 6 až 7 percent ročne by hodnota mohla narásť podstatne vyššie. Ide však len o modelový príklad, výnos nie je zaručený a hodnota môže aj klesnúť. Podstatné je, že pravidelnosť je dôležitejšia ako výška sumy. Pravidelné mesačné investovanie navyše rozkladá nákup v čase, takže nemusíte hádať, kedy je správny moment, a lepšie zvládnete emócie, ktoré bývajú pri investovaní najväčším nepriateľom.
Kam môže smerovať 50 eur mesačne
Najčastejším nástrojom pre začiatočníkov bývajú indexové fondy a ETF. Zjednodušene povedané, kúpou jedného takého fondu získate naraz podiel v desiatkach až stovkách firiem, čím rozložíte riziko a zvyčajne platíte nízke poplatky. Investuje sa cez regulovaného sprostredkovateľa či brokera. Pri výbere sa oplatí všímať si poplatky, lebo tie dlhodobo ukrajujú z výnosu.
Platí niekoľko zásad opatrnosti. Neinvestujte peniaze, ktoré budete čoskoro potrebovať, ani požičané prostriedky. Počítajte s tým, že hodnota kolíše a poklesy o desiatky percent sú bežnou súčasťou trhu. A investujte len do toho, čomu rozumiete.
Nezabudnite na dôchodok
Sporenie na dôchodok je na Slovensku postavené na troch pilieroch. Prvý je štátny, priebežný, spravovaný Sociálnou poisťovňou. Druhý pilier presmeruje časť povinných odvodov na váš osobný účet v dôchodkovej správcovskej spoločnosti, kde sa peniaze investujú. Sporiteľ si volí medzi indexovými fondmi (investujú najmä do akcií, vyšší potenciál aj riziko) a garantovanými fondmi (nižší výnos, vyššia stabilita), pričom mladší ľudia volia spravidla dynamickejšie indexové fondy. Podľa údajov správcovských spoločností má dnes v druhom pilieri viac ako 80 percent úspor uložených práve v indexových fondoch a fond sa dá meniť bezplatne.
Tretí pilier, doplnkové dôchodkové sporenie, je dobrovoľný. Jeho výhodou býva príspevok zamestnávateľa a daňové zvýhodnenie, keď si účastník môže znížiť daňový základ o stanovenú sumu ročne. Dôležité je vedieť, že pravidlá dôchodkového systému sa menia (viaceré úpravy platia od 1. júla 2026), preto si pred rozhodnutím overte aktuálny stav. Na činnosť správcovských spoločností dohliada Národná banka Slovenska a doterajší výnos nie je zárukou budúceho.
Zhrnuté: na začiatok nepotrebujete veľa peňazí ani ekonomické vzdelanie. Stačí mať rezervu, zbaviť sa drahých dlhov, začať pravidelne a v malom, a nechať pracovať čas. Aj päťdesiat eur mesačne má po rokoch oveľa väčšiu silu, ako sa na konci mesiaca zdá.