Letný víkend v Tatrách dnes často vyzerá rovnako: kolóna áut k parkovisku, plný chodník, drahé vstupné a dlhý rad na fotku pri plese. Pritom skutočný pokoj sa skrýva inde, v regiónoch, ktoré väčšina ľudí len prejde po diaľnici. Práve o tom je slow travel, teda pomalé cestovanie: menej kilometrov, viac zážitkov, viac ticha a spravidla aj nižšie náklady. Tu je päť kútov Slovenska, kde nestretnete davy.
Poloniny a Horný Zemplín
Na samom východe, na hranici s Poľskom a Ukrajinou, leží najmenej navštevovaný slovenský národný park. Podľa odhadov sem ročne zavíta len okolo 15 000 turistov, čo je zlomok toho, čo do Tatier. Pritom Poloniny ponúkajú niečo, čo inde nenájdete. Sú prvým Parkom tmavej oblohy na Slovensku (vyhláseným v roku 2010), kde voľným okom uvidíte tisíce hviezd a Mliečnu cestu. Nájdete tu bukové pralesy zapísané v UNESCO (Stužica), jedinú voľne žijúcu populáciu zubra na Slovensku a drevené rusínske chrámy, takzvané cerkvi. Východiskom býva obec Nová Sedlica. Je to miesto, kde sa civilizácia končí v tom najlepšom zmysle slova.
Gemer a Muránska planina
Gemer je región, o ktorom počul takmer každý, no málokto sa tam naozaj vybral. Jeho srdcom vedie Gotická cesta, poznávacia trasa, ktorá spája zabudnuté dedinky s kostolíkmi plnými stredovekých fresiek. Tieto pamiatky si v poslednom čase získali medzinárodné uznanie, združenie Gotická cesta získalo za ich záchranu cenu Europa Nostra 2026. Nad dedinami sa rozprestiera Muránska planina, ďalší kút s tmavou oblohou, a týči sa tu zrúcanina hradu Muráň, jedného z najvyššie položených na Slovensku. Pre cyklistov je zážitkom prejazd Slavošovským tunelom, najdlhším cyklotunelom v Európe.
Novohrad a geopark Novohrad Nógrád
Na juhu krajiny, v Cerovej vrchovine, sa rozkladá cezhraničný geopark Novohrad Nógrád, súčasť Globálnej siete geoparkov UNESCO. Je to krajina vyhasnutých sopiek a najväčšej súvislej čadičovej planiny v Európe. Klenotom je hrad Šomoška na vulkanickom vrchu a pod ním fotogenický kamenný vodopád, čiže odkryv čadičovej lávy s pravidelnými päťbokými a šesťbokými stĺpmi. V okolí nájdete Pohanský hrad s čadičovými jaskyňami aj ďalšie pozostatky dávnej sopečnej činnosti. Región zostáva turisticky tichý, hoci geologicky patrí k najpozoruhodnejším na Slovensku.
Kysuce
Na severozápade, v zvlnenej krajine Beskýd, sa nachádza Múzeum kysuckej dediny vo Vychylovke, skanzen pôvodných dreveníc zasadený do lesnatej doliny. Jeho najväčšou raritou je Historická lesná úvraťová železnica, ktorá kedysi slúžila na zvážanie dreva a dnes je jedinou funkčnou historickou úvraťovou železnicou v Európe a jednou z troch na svete. Jazda historickým vláčikom cez dolinu až do sedla Beskyd je zážitok pre celú rodinu. Okolité kopce, lúky a tiché dediny chránenej krajinnej oblasti Kysuce lákajú na pomalé potulky bez davov.
Biele Karpaty
Na západe, na hranici s Moravou, sa tiahnu Biele Karpaty, jedna z mála slovenských biosférických rezervácií UNESCO. Sú známe druhovo bohatými kvetnatými lúkami, ktoré na jar a v lete ožívajú farbami a vôňami. Charakteristické sú aj rozptýlené osady, takzvané kopanice, roztrúsené po stráňach najmä v okolí Myjavy, kde sa dodnes udržiavajú ľudové tradície. Krajine dominuje vrch Veľká Javorina. Je to región pokojných zelených kopcov, sadov a lúk, ako stvorený na to, aby ste spomalili.
Ako na slow travel
Pomalé cestovanie sa dá zhrnúť jednoducho: nehnať sa za počtom navštívených miest, ale za hĺbkou zážitku. Vyrazte ideálne mimo víkendu alebo mimo hlavnej sezóny, prenocujte priamo v regióne namiesto jednodňového výletu, jedzte v miestnych podnikoch a podporte tak domácich. Zoberte si pevnú obuv, naplánujte si toho menej a nechajte priestor náhode, rozhovoru s miestnymi či len tichu. A v prírode, najmä pri stretnutí so zverou, ako sú zubry v Poloninách, zachovajte odstup a pokoj.
Slovensko nie sú len Tatry. Za skutočným pokojom sa často treba vybrať tam, kam bežný turista nezablúdi. Do regiónov, ktoré si zachovali svoje tempo, príbehy aj ticho. A práve v tom je čaro pomalého cestovania: objaviť krásu tam, kde ju nikto nehľadá.