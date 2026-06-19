Lídri Vyšehradskej štvorky (V4) hlásia po summite Európskej únie v Bruseli spoločný reštart. Predseda maďarskej vlády Péter Magyar oznámil, že sa so svojimi náprotivkami zo Slovenska, Česka a Poľska zhodol na okamžitej obnove a posilnení regionálnej spolupráce. Politici si uvedomujú, že spoločný hlas strednej Európy má oveľa väčšiu váhu než snahy jednotlivých štátov. Úzke väzby sa majú potvrdiť už na budúcotýždňovom summite v Budapešti.
Čo je dôležité
- Zhoda lídrov: Premiéri krajín V4 sa v Bruseli zhodli na potrebe obnovenia a zintenzívnenia vzájomnej spolupráce.
- Silnejší hlas: Péter Magyar zdôrazňuje, že spoločný postup štyroch krajín pritiahne v EÚ oveľa väčšiu pozornosť.
- Pravidelná koordinácia: Cieľom je zladiť postoje nielen pred summitmi lídrov, ale aj na úrovni ministrov a veľvyslancov.
- Najbližšie stretnutie: Všetci štyria premiéri sa opäť zídu na summite už najbližší utorok v maďarskej metropole.
Návrat vplyvnej aliancie strednej Európy
Na okraj zasadnutia lídrov Európskej únie (EÚ) v Bruseli prebehli kľúčové rokovania zástupcov stredoeurópskeho regiónu. Predseda maďarskej vlády Péter Magyar potvrdil, že absolvoval dôležité rozhovory so slovenským premiérom Robertom Ficom, českým predsedom vlády Andrejom Babišom a poľským premiérom Donaldom Tuskom.
Výsledkom je deklarovaná snaha o znovuzrodenie formátu Vyšehradskej štvorky (V4). Podľa maďarského lídra panuje medzi štátnikmi jasná zhoda na tom, že vzájomná kooperácia by mala byť okamžite posilnená a mala by opäť nadobudnúť pravidelný charakter. Tento reštart sa má týkať nielen najvyšších poschodí politiky, ale spolupráca má byť aktívna napríklad aj pred zasadnutiami Európskej rady či na stretnutiach európskych ministrov a veľvyslancov.
Vyšehradská štvorka v minulosti predstavovala mimoriadne vplyvnú a rešpektovanú alianciu v rámci celého európskeho bloku. Magyar je presvedčený, že tento stratený vplyv je možné získať späť výlučne prostredníctvom preukázanej jednoty.
„Keď niečo povieme všetci štyria, pritiahne to oveľa väčšiu pozornosť, ako keby to Slovensko alebo Maďarsko povedali samostatne,“
zdôraznil predseda maďarskej exekutívy logiku spoločného postupu.
Dobrý začiatok a blížiaci sa summit
Oživenie diplomatických vzťahov vníma pozitívne aj predseda slovenskej vlády Robert Fico. Svoje bruselské bilaterálne stretnutie s Magyarom zhodnotil ako mimoriadne konštruktívne. Hoci išlo podľa jeho slov len o krátku schôdzku, označil ju za veľmi dobrý začiatok novej etapy vzájomnej spolupráce.
Skutočná skúška obnovených vzťahov a schopnosti nachádzať spoločné kompromisy čaká lídrov už v najbližších dňoch. Premiéri krajín V4 si spoločne sadnú za jeden rokovací stôl na summite, ktorý sa uskutoční na budúci utorok v Budapešti.