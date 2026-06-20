Tretia hodina ráno, oči otvorené, pohľad do stropu alebo na displej telefónu. Alebo zazvoní budík po ôsmich hodinách v posteli a vy sa cítite ako po zrážke s nákladiakom. Oba scenáre pozná takmer každý a oba majú spoločné to, že za nimi zriedka stojí choroba, ktorá si žiada lieky. Oveľa častejšie ide o návyky a prostredie, ktoré rozbíjajú náš prirodzený spánok.
To je zároveň dobrá správa. Ak je problém v správaní, dá sa zmeniť. Pri dlhodobej nespavosti odborníci dokonca odporúčajú ako prvú voľbu nie tabletky, ale úpravu návykov a takzvanú kognitívno-behaviorálnu terapiu, ktorá podľa štúdií funguje lepšie a trvalejšie ako lieky na spanie. Poďme teda po poriadku.
Prečo sa v noci budíme
Najskôr to, čo je úplne normálne. Spánok prebieha v cykloch, ktoré trvajú zhruba 90 minút, a medzi nimi sa krátko prebúdzame, len si to väčšinou nepamätáme. Problém nastáva vtedy, keď sa tieto prebudenia predĺžia a vy zaspávate ťažko.
Príčin býva niekoľko a väčšina je v našich rukách. Patrí sem stres a rozbehnuté myšlienky, alkohol pred spaním, kofeín popoludní, modré svetlo z obrazoviek, priveľmi teplá, svetlá alebo hlučná spálňa, nepravidelný režim, ťažké jedlo neskoro večer aj časté nutkanie na močenie po vypití tekutín pred spaním. Ak sa však budíte pravidelne, hlasno chrápete a cez deň ste vyčerpaní napriek dostatku času v posteli, môže ísť o zdravotný problém, napríklad spánkové apnoe, a vtedy je namieste návšteva lekára.
Prečo sme ráno dolámaní
Únava po prebudení nezávisí len od toho, koľko hodín ste v posteli strávili, ale najmä od kvality spánku. Roztrieštený spánok s množstvom prebudení neprinesie oddych, aj keď čísel na hodinách bolo dosť. Svoju rolu hrá aj to, v ktorej fáze cyklu vás budík zastihne, prebudenie z hlbokého spánku spôsobuje ťažkú rozospatosť.
Tu sa vracia aj alkohol. Hoci pomáha rýchlejšie zaspať, v druhej polovici noci spánok rozbíja a potláča jeho hlbšie fázy, takže ráno ste unavení. Väčšina dospelých pritom potrebuje 7 až 9 hodín spánku a osem hodín strávených v posteli neznamená osem hodín skutočného spánku. Ak teda spíte „dosť“ a aj tak ste dolámaní, problém je zvyčajne v kvalite, nie v množstve.
Spánková hygiena, ktorá funguje
Existuje súbor návykov, ktorých účinok je dobre podložený. Najdôležitejší z nich je pravidelný čas vstávania, ideálne každý deň rovnaký, vrátane víkendov. Práve stálosť stabilizuje vnútorné hodiny a „dospávanie“ cez víkend ich naopak rozhodí. Ráno pomáha vystaviť sa dennému svetlu, ktoré telu pošle signál, že je čas byť bdelý.
Z ďalších osvedčených krokov odborníci radia obmedziť kofeín na ráno a skoré popoludnie, lebo telu trvá približne šesť hodín, kým ho odbúra. Vhodné je vynechať alkohol pred spaním a aspoň pol hodiny pred uložením odložiť obrazovky, ktorých modré svetlo tlmí tvorbu melatonínu. Spálňa má byť chladná (zhruba 18 až 20 stupňov), tmavá a tichá, pričom teplá sprcha pred spaním paradoxne pomáha, lebo urýchli pokles telesnej teploty. K tomu sa hodí stály večerný rituál na upokojenie, pravidelný pohyb (nie však tesne pred spaním), ľahšia večera a obmedzenie denného spánku na krátke zdriemnutie do 30 minút, nie večer.
Keď nemôžete zaspať
Jedno pravidlo je dôležitejšie, ako sa zdá. Ak do zhruba 20 minút nezaspíte, nezostávajte ležať a prevaľovať sa. Vstaňte, prejdite do inej miestnosti a robte niečo pokojné pri tlmenom svetle, kým na vás nepríde spánok. Posilníte tým spojenie postele so spánkom, nie s bdením a frustráciou. Pomáha aj nepozerať na hodiny, lebo počítanie zostávajúcich hodín úzkosť len zhoršuje.
Ak ťažkosti so spánkom trvajú dlhodobo, najúčinnejším riešením je spomínaná kognitívno-behaviorálna terapia, ktorá pracuje s návykmi aj s myšlienkami okolo spánku. Lieky na spanie problém nevyriešia, len ho dočasne prekryjú, a majú svoje úskalia. Ak ich užívate predpísané lekárom, nevysadzujte ich svojvoľne, ale poraďte sa o ďalšom postupe.
Spánok nie je luxus ani strata času, ale základ, na ktorom stojí zvyšok dňa. Väčšinu jeho problémov pritom neriešia tabletky, ale to, čo robíme večer a ako máme nastavený režim. Keď zo spánku urobíme prioritu a doprajeme mu pravidelnosť, tmu, chlad a pokoj, telo sa odvďačí samo. A ráno možno konečne vstanete oddýchnutí.