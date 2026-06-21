Scéna, ktorú pozná veľa ľudí. Sedíte oproti šéfovi, dlane spotené, a po vete „chcel by som sa porozprávať o plate“ prichádza zaváhanie a opatrné „nebolo by možné...“. Tým sa vyjednávanie zvyčajne aj končí. Pritom zvýšenie platu sa nerozhoduje v tej chvíli, ale dávno predtým, v príprave. Kto príde s číslami, výsledkami a jasnou sumou, má oveľa väčšiu šancu ako ten, kto sa len nesmelo spýta.
Dobrá správa je, že načasovanie hrá v prospech zamestnancov. Podľa prieskumu personálnych agentúr plánuje v roku 2026 plošne zvýšiť mzdy 73 percent zamestnávateľov a o zvýšenie sa chystá požiadať 44 percent zamestnancov. Priemerná mesačná mzda dosiahla podľa Štatistického úradu v prvom štvrťroku 2026 úroveň 1 611 eur a medziročne rástla. Pýtať si vyšší plat teda nie je nič výnimočné ani trúfalé, je to bežná súčasť pracovného života.
Plat sa vyhráva pred stretnutím
Základom je príprava v dvoch rovinách. Prvou je trhová hodnota. Ešte pred rozhovorom si zistite, koľko sa za vašu pozíciu, odvetvie a región reálne platí. Odborníci radia porovnať si plat s ľuďmi na rovnakej úrovni v rovnakom odvetví. Na Slovensku na to slúžia mzdové porovnávače ako Platy.sk či Profesia, ako aj údaje Štatistického úradu. Vďaka tomu nepôjdete pýtať číslo z brucha, ale podložené rozpätie.
Druhou rovinou sú vaše výsledky. Spíšte si konkrétne, čím ste firme za posledné obdobie pomohli, ideálne v číslach: čo ste zlepšili, ušetrili, priniesli, aké úlohy nad rámec ste prevzali. Argument „pracujem tu už päť rokov“ nepresvedčí, argument „prevzal som agendu, ktorú predtým robili dvaja, a projekt priniesol firme úsporu“ áno. Plat sa nezvyšuje za odpracovaný čas, ale za hodnotu.
Argumenty, ktoré fungujú a ktoré nie
Najsilnejší je argument postavený na prínose pre firmu, nie na osobnej potrebe. Šéfa nezaujíma, že vám stúpla hypotéka alebo že máte vyššie výdavky, to nie je jeho problém a v rozhovore vám to nepomôže. Zaujíma ho, čo dostáva na oplátku. Funguje preto vyčíslený výkon, prevzatie väčšej zodpovednosti, porovnanie s trhom a načrtnutie toho, čo firme prinesiete ďalej.
Naopak, niekoľko vecí si nechajte za dverami. Vyhrážky odchodom, ak ich nemyslíte vážne, sú riskantné a šéf si ich zapamätá. Falošná pracovná ponuka ako páka sa môže vypomstiť. A argument, že kolega zarába viac, väčšinou skĺzne do porovnávania osôb namiesto výkonu. Držte sa svojich výsledkov a trhových dát.
Psychológia a taktika vyjednávania
Tu rozhoduje niekoľko osvedčených princípov. Prvým je kotvenie. Číslo, ktoré vyslovíte ako prvé, určí rámec celého rozhovoru, preto si pýtajte o niečo viac, ako reálne očakávate, no stále v podloženom rozpätí. Konkrétna suma navyše pôsobí premyslenejšie ako zaokrúhlené číslo, takže radšej povedzte presnejšiu hodnotu.
Druhým princípom je nezahltiť a nevyhovárať sa. Keď číslo vyslovíte, nepridávajte hneď ospravedlnenia ani „ale ak sa nedá, tak nič“. Pokojne nechajte ticho pôsobiť, je to silnejšie ako dlhé vysvetľovanie. Rozhovor zároveň veďte ako spoločné hľadanie riešenia, nie ako súboj. Otázka v štýle „čo by bolo treba, aby sme sa k tejto sume dostali“ stavia vás a šéfa na rovnakú stranu.
Na slovenských pracoviskách sa spravidla osvedčuje vecný a nekonfrontačný prístup. Ultimáta a emócie fungujú zle, kým konkrétne čísla, pokoj a rešpekt k tomu, že šéf má svoje mantinely, fungujú dobre. Dajte mu cestu, ako povedať áno, napríklad rozložením zvýšenia v čase alebo naviazaním na jasné ciele. Človek, ktorý ponúkne riešenie, je presvedčivejší ako ten, ktorý tlačí na pílu.
Načasovanie a čo robiť pri „nie“
Žiadajte vo vhodnej chvíli. Najlepšie po dokončení úspešného projektu, počas hodnotiaceho pohovoru alebo keď sa firme darí, nie uprostred krízy či prepúšťania. Rozhovor si dohodnite vopred, nech naň má šéf čas a priestor.
A keď zaznie nie? Neberte to ako koniec, ale ako začiatok ďalšieho kola. Spýtajte sa konkrétne, čo by sa muselo zmeniť a dokedy, aby ste sa k zvýšeniu dostali, a vypýtajte si jasné kritériá aj termín ďalšieho stretnutia. Ak na plate naozaj nie sú peniaze, dá sa vyjednávať o iných výhodách: o dňoch dovolenky navyše, flexibilite, vzdelávaní alebo bonusoch. Aj to je hodnota.
Vo výsledku nejde o výrečnosť ani o odvahu v jednej vete. Vyšší plat dostáva ten, kto si pripraví trhové dáta, doloží svoje výsledky, vypýta si konkrétnu sumu a vie zostať vecný aj pod tlakom. Trasúce sa ruky pred dverami šéfovej kancelárie sú normálne. Rozdiel je v tom, čo si za tie dvere prinesiete.