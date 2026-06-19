Nemecký súd poslal na tri roky za mreže muža, ktorý na darknete prevádzkoval platformu vyzývajúcu na vraždy vrcholových politikov. Na zozname smrti nechýbali ani mená bývalých nemeckých kancelárov Olafa Scholza a Angely Merkelovej. Päťdesiatročný extrémista okrem toho zbieral kryptomeny ako odmeny za atentáty a svojim sledovateľom poskytoval návody na výrobu výbušnín.
Čo je dôležité
- Trest väzenia: Radikál s poľskými koreňmi dostal v Düsseldorfe trojročný nepodmienečný trest, rozsudok zatiaľ nie je právoplatný.
- Temný web: Prevádzkoval nelegálnu stránku Assassination Politics, kde publikoval fiktívne rozsudky smrti.
- Prominentné ciele: Na zozname bolo viac ako 20 osôb, vrátane exkancelárov, ministrov, sudcov a prokurátorov.
- Terorizmus a výbušniny: Muž bol odsúdený nielen za podnecovanie k vraždám, ale aj za financovanie terorizmu a návody na výrobu zápalných fliaš.
Zoznamy smrti a odmeny v kryptomenách
Súdny proces v západonemeckom Düsseldorfe odhalil šokujúce detaily o fungovaní anonymnej platformy s názvom Assassination Politics (Politika atentátov). K jej prevádzkovaniu sa plne priznal päťdesiatročný Martin S., ktorý má poľské korene. Extrémista na stránke nielenže zverejňoval citlivé osobné údaje svojich potenciálnych obetí, ale priamo vypisoval odmeny za ich fyzickú likvidáciu.
Platby za tieto ohavné činy žiadal v kryptomenách, čím sa snažil zahladiť stopy. Podľa zistení nemeckej justície sa mu však žiadne finančné príspevky vyzbierať nepodarilo.
Podľa informácií týždenníka Der Spiegel obsahoval zoznam smrti viac ako 20 mien. Na muške radikála sa ocitli prominentné politické figúry vrátane bývalých spolkových kancelárov Olafa Scholza a Angely Merkelovej, ale aj niekdajší ministri spolkovej vlády. Týmto osobám vyhotovil fiktívne „trestné spisy“ a za údajnú vlastizradu nad nimi vynášal vykonštruované rozsudky smrti.
Krajná pravica a návody na terorizmus
Vyšetrovatelia zistili, že platforma slúžila na šírenie krajne pravicového, rasistického a konšpiračného obsahu. Samotný páchateľ konal podľa všetkého ako osamelý vlk, no vyšetrovanie preukázalo jeho prepojenia na širšie konšpiračné hnutia. O extrémnej nebezpečnosti jeho konania svedčí aj finálny zoznam preukázaných trestných činov, ktoré zhrnula hovorkyňa súdu.
„Muž je odsúdený za trestné činy vrátane financovania terorizmu, poskytovania pokynov na páchanie teroristických činov a výroby výbušných zariadení vrátane zápalných fliaš.“
Za túto závažnú činnosť vymeral súd v Nemecku mužovi trojročný nepodmienečný trest odňatia slobody. Verdikt v tejto chvíli zatiaľ nie je právoplatný a obžalovaný Martin S. má možnosť podať voči nemu odvolanie.