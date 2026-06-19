Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) bije na poplach. Epidémia smrteľnej eboly sa v Konžskej demokratickej republike šíri tak rýchlo, že záchranné tímy len ťažko držia krok s tempom nákazy. Od polovice mája si vírus vyžiadal už viac ako 230 obetí, pričom situáciu komplikuje fakt, že ide o špecifický kmeň, proti ktorému aktuálne neexistuje žiadna schválená vakcína ani účinná liečba. Hoci zdravotníci masívne testujú a rozširujú kapacity nemocníc, choroba sa už stihla rozšíriť aj za hranice štátu.
Čo je dôležité
- Rýchle šírenie: Epidémia eboly v KDR naberá na sile. Od 15. mája potvrdili už 896 prípadov nákazy a 232 úmrtí.
- Bez vakcíny: Súčasnú vlnu spôsobuje variant vírusu Bundibugyo, proti ktorému zatiaľ neexistuje schválené očkovanie ani cielená liečba.
- Ohnisko nákazy: Až 90 percent všetkých prípadov pochádza z konfliktom zmietanej provincie Ituri.
- Zásah zdravotníkov: Denne sa vykoná viac ako 2 000 testov a kapacita lôžok stúpla z nuly na vyše 500. Sledovanie kontaktov je zatiaľ na úrovni 75 percent.
Záchranné tímy bojujú s časom
Napriek enormnému úsiliu zdravotníkov a medzinárodných organizácií naberá nákaza v Konžskej demokratickej republike (KDR) hrozivé rozmery. Šéfka núdzových situácií Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) pre Afriku Marie-Roseline Belizairová upozorňuje, že tempo šírenia vírusu je alarmujúce.
„Epidémia je naďalej vážna. Napriek tomu som videla reakciu, ktorá každým dňom silnie,“
skonštatovala Belizairová. Priznáva však, že lekárske tímy len veľmi ťažko držia krok s rýchlym vývojom situácie. Pozitívom je aspoň masívne budovanie infraštruktúry – počet lôžok pre pacientov s ebolou vzrástol z absolútnej nuly na viac než 500. Zasahujúci zdravotníci zároveň denne preverujú takmer 400 hlásení a dokážu vykonať viac ako 2 000 testov.
Hľadanie kontaktov a presun za hranice
Kľúčom k zastaveniu krvácavej horúčky je dôsledné sledovanie a izolácia kontaktov nakazených osôb. WHO hlási, že v súčasnosti sa im darí vystopovať 75 percent všetkých známych kontaktov. Na úplné zvládnutie epidémie je však podľa prísnych štandardov organizácie nutné dosiahnuť hranicu aspoň 95 percent.
Zďaleka najhoršia situácia panuje v provincii Ituri, ktorá je navyše dlhodobo zmietaná ozbrojenými konfliktami. Práve z tejto oblasti pochádza až 90 percent všetkých hlásených prípadov v rámci KDR. Smrtiaci vírus sa však už stihol presunúť aj do provincií Južné Kivu a Severné Kivu.
Infekcia prekročila aj štátne hranice a zasiahla susednú Ugandu, odkiaľ hlásili 19 prípadov a dve úmrtia. Desať pacientov sa našťastie podarilo vyliečiť a ugandské úrady už takmer dva týždne nezaznamenali žiadneho nového pacienta. Najväčším strašiakom aktuálnej krízy však zostáva samotný pôvodca nákazy – ide o variant vírusu zvaný Bundibugyo, proti ktorému svetová medicína zatiaľ nemá k dispozícii schválenú vakcínu.