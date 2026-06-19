Slovenský premiér Robert Fico víta najnovšie kroky predsedu Európskej rady Antónia Costu, ktorý otvoril komunikačné kanály s Ruskom. Šéf slovenskej exekutívy naďalej trvá na tom, že vojna na Ukrajine nemá vojenské riešenie a dialóg s Moskvou je nevyhnutný aj z bezpečnostných dôvodov. Fico sa počas európskeho summitu stretol aj s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, s ktorým plánuje ďalšie spoločné rokovanie vlád. Zároveň vyjadril skepsu voči rýchlemu vstupu Kyjeva do Európskej únie na úkor Balkánu a v Bruseli plánuje riešiť aj financovanie slovenských mimovládok.
Čo je dôležité
- Komunikácia s Moskvou: Premiér podporuje iniciatívu Antónia Costu na otvorenie základného dialógu s Ruskom, čo považuje za kľúčové pre bezpečnosť.
- Schôdzka so Zelenským: Slovensko a Ukrajina pripravujú ďalšie spoločné rokovanie vlád, ktoré sa môže uskutočniť v Bratislave, Kyjeve alebo Ľvove.
- Rozširovanie EÚ: Ukrajine v ceste do Únie brániť nechce, no upozorňuje, že balkánske štáty sú na členstvo pripravené oveľa lepšie.
- Téma mimovládok: Fico plánuje na pôde Európskej komisie otvoriť otázku údajného zneužívania dotácií mimovládnymi organizáciami na Slovensku.
Dialóg s Ruskom ako bezpečnostná nevyhnutnosť
Predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico využil priestor počas európskeho summitu na ocenenie iniciatívy predsedu Európskej rady Antónia Costu. Kancelária nového šéfa rady totiž v priebehu tohto týždňa otvorila priamu komunikáciu s Ruskom. Podľa slovenského premiéra ide o logický a nevyhnutný krok, keďže opakovane zastáva názor, že prebiehajúci konflikt na Ukrajine nemá vojenské riešenie.
Fico zdôraznil, že patrí k tým európskym lídrom, ktorí sú akejkoľvek komunikácii s Moskvou plne otvorení. Potrebu tohto kanála ilustroval aj na bezpečnostných incidentoch, akými sú prieniky neznámych dronov na územia členských štátov Európskej únie (EÚ). Ako príklad uviedol nedávne zachytenie drona naloženého výbušninami vo vodách neďaleko Grécka.
„Teraz neriešime otázku, že kto by to mal byť, ako by to malo vyzerať, riešime tému, či áno, alebo nie. Ja dávam prednosť určite negociácii a dialógu pred vojnou,“
uviedol s tým, že v súčasnej fáze sa s Ruskom nehovorí priamo o negociáciách, ale o nadviazaní základnej komunikácie.
Príprava spoločnej vlády a ukrajinská cesta do EÚ
Premiér sa na tlačovej konferencii vrátil aj k svojmu štvrtkovému stretnutiu s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Netajil, že na mnohé zásadné otázky majú obaja lídri diametrálne odlišné názory, no napriek tomu považuje vzájomný dialóg za potrebný. Témou ich rozhovoru bolo aj pripravované spoločné rokovanie slovenskej a ukrajinskej vlády, ktoré by sa podľa Fica mohlo uskutočniť v Bratislave, Kyjeve alebo Ľvove.
Pokiaľ ide o európske ambície Ukrajiny, šéf slovenskej exekutívy vyhlásil, že Slovensko nie je tou krajinou, ktorá by jej v zámere vstúpiť do Únie kládla prekážky. Zároveň však otvorene upozornil na pripravenosť iných kandidátov. Podľa jeho slov sú na plnohodnotné členstvo momentálne oveľa lepšie pripravené štáty západného Balkánu, konkrétne Srbsko, Albánsko a Čierna Hora.
„Pokiaľ Ukrajina bude mať záujem, môže sa od nás niečo dozvedieť. Pokiaľ ide o skúsenosti zo vstupu do EÚ, tak sme pripravení, ale ja to vnímam ako dlhodobý proces, pretože tých podmienok, ktoré bude treba splniť, je obrovské množstvo,“
skonštatoval predseda vlády a zdôraznil technickú náročnosť prístupového procesu.
Odmietnutie migračného paktu a kontrola mimovládok
V záverečnom bloku svojho vystúpenia sa Robert Fico kriticky vyjadril k novému európskemu migračnému paktu, ktorý už vstúpil do platnosti. Zopakoval dlhodobý postoj, že slovenská vláda tento dokument nepovažuje za dobré dielo.
Zatiaľ čo európski lídri na summite pokračujú v rokovaniach o situácii na Blízkom východe, slovenský premiér avizoval ďalšie bilaterálne kroky v európskych inštitúciách. Svoj čas chce využiť aj na rokovania priamo v Európskej komisii, kde plánuje otvoriť kontroverznú domácu tému – chce sa totiž oficiálne pýtať na údajné zneužívanie európskych dotácií zo strany mimovládnych organizácií pôsobiacich na Slovensku.