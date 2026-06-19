Maďarské konzorcium firiem, ktoré pôvodne stavalo novú nemocnicu v Prešove, sa ostro ohradzuje voči svojmu koncu na stavenisku. Ukončenie zmluvy zo strany štátu považuje za nezákonné a predčasné. Kým ministerstvo obrany argumentuje nevyhovujúcou kvalitou betónových stĺpov a ohrozením statiky, stavbári sa odvolávajú na vlastné posudky od expertov z Budapešti. Podľa nich ide len o estetické chyby a štát ich pripravil o peniaze neprávom. Prípad, ktorý už vyšetruje aj polícia, tak s najväčšou pravdepodobnosťou skončí až na súde.
Čo je dôležité
- Odmietnutie viny: Maďarskí stavbári tvrdia, že betónové stĺpy majú požadovanú pevnosť a vyčítané chyby sú len estetického charakteru.
- Vojna posudkov: Kým štát sa opiera o merania STU v Bratislave, konzorcium argumentuje výsledkami z akreditovaného laboratória v Budapešti.
- Finančný spor: Bývalý zhotoviteľ spochybňuje stiahnutie bankovej záruky za vykonanie diela a sťažuje sa na nezaplatené faktúry.
- Zásah polície: Výstavbu prešovskej nemocnice a problémy so statikou už vyšetrujú orgány činné v trestnom konaní pre podozrenie zo zločinu všeobecného ohrozenia.
Spor o pevnosť betónu a zatajený posudok
Kameňom úrazu pri výstavbe novej prešovskej nemocnice sa stali nosné betónové stĺpy. Ministerstvo obrany (MO) SR ako objednávateľ prác zmluvu s maďarským konzorciom (spoločnosti West Hungária Bau, Magyar Építő a Confector Mérnökiroda) vypovedalo po tom, čo technická kontrola odhalila vážne nedostatky.
Stavbári však s týmto záverom zásadne nesúhlasia. Upozorňujú, že správa vypracovaná expertmi zo Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave vychádzala výlučne z nedeštruktívnych skúšok. Navyše tvrdia, že kompletný odborný posudok od štátu napriek opakovaným žiadostiam doteraz nedostali.
Predbežná odborná správa STU Bratislava, vychádzajúca výlučne z nedeštruktívnych skúšok, ktoré podľa slovenských technických noriem majú len indikatívnu, nie dôkaznú silu, dospela k záveru, že pevnosť betónu skúmaných stĺpov nezodpovedá triede C50/60 predpísanej v zmluve a projektovej dokumentácii.
Konzorcium si preto nechalo vypracovať vlastné technické posúdenie, pod ktoré sa podpísalo akreditované laboratórium Budapeštianskej univerzity techniky a ekonomiky. Z ich zistení vyplýva, že nosné stĺpy majú pevnosť zodpovedajúcu projektovej dokumentácii, povrchové chyby majú čisto estetický charakter bez vplyvu na únosnosť konštrukcie a všetky identifikované odchýlky sú bez problémov odstrániteľné.
Finančné nároky a hrozba súdnych ťahaníc
Okrem samotnej kvality prác sa spor presunul aj do prísnej finančnej roviny. Vylúčené konzorcium tvrdí, že ukončenie zmluvy o dielo vychádza z neexistujúcich skutkových základov. Firmy zároveň ostro spochybňujú ďalšie kroky štátu, najmä uplatnenie nárokov na čerpanie bankovej záruky a nezaplatenie už vystavených faktúr za reálne zhotovené práce.
Hoci zmluva s Ústrednou vojenskou nemocnicou SNP Ružomberok bola podpísaná v septembri 2025, reálne sa podľa stavbárov mohlo začať s prácami až koncom februára tohto roka. Napriek vyhrotenej situácii maďarské firmy deklarujú, že zostávajú otvorené mimosúdnemu vyrovnaniu. Zároveň však dodávajú, že ak to bude nutné, sú plne pripravené hájiť svoje záujmy a povesť pred súdom.
Stavbu prevzali iní, zasiahla kriminálka
Minister obrany Robert Kaliňák ešte koncom apríla zastavil všetky práce pre vážne pochybnosti o statike objektu. V priebehu mája rezort rozhodol, že problémové stĺpy, ktoré nie je možné bezpečne sanovať, sa musia zdemolovať a nahradiť úplne novými.
V súčasnosti už stavenisko prebrala nová skupina firiem, ktorá pokračuje v odstraňovaní škôd a vo výstavbe prvých objektov. Na druhú etapu tohto gigantického projektu už štát vyhlásil novú verejnú súťaž. Do celého prípadu však mimoriadne rázne vstúpila aj polícia – orgány činné v trestnom konaní vedú v súvislosti s odfláknutou výstavbou trestné stíhanie pre zločin všeobecného ohrozenia.