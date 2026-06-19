Na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku pokračuje proces so Samuelom S., ktorý je obžalovaný z vlaňajšieho krvavého útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi. Tragédia si vyžiadala životy zástupkyne riaditeľky a jednej študentky. Počas piatkového pojednávania sa v súdnej sieni prehrávali mrazivé zábery z miesta činu aj nahrávky z tiesňovej linky. Obžalovaný svoj čin nepopiera, pred súdom vyjadril hanbu, no nesúhlasí s tým, aby bol súdený za úkladnú vraždu.
Čo je dôležité
- Prehrávanie dôkazov: Na súde sa v piatok prezentovali videozáznamy z miesta činu a nahrávky hovorov na tiesňovú linku.
- Postoj obžalovaného: Samuel S. sa k samotnému útoku priznáva, no nesúhlasí s právnou kvalifikáciou obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy.
- Vyjadrenie ľútosti: Pri konfrontácii s vizuálnymi dôkazmi obžalovaný pred senátom vyhlásil, že sa za seba hanbí.
- Bilancia tragédie: Útok zo 16. januára 2025 neprežili dve osoby (zástupkyňa riaditeľky a študentka), ďalšia žiačka utrpela zranenia.
Mrazivé zábery a volanie o pomoc
Súdny proces na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Pezinku sa posunul do fázy oboznamovania sa s kľúčovými audiovizuálnymi dôkazmi. Senát v piatok za prítomnosti obžalovaného Samuela S. prehrával videozáznamy, ktoré bezprostredne po útoku vyhotovili orgány činné v trestnom konaní na pôde gymnázia v Spišskej Starej Vsi v okrese Kežmarok.
Ťažkú atmosféru v pojednávacej miestnosti umocnili aj zvukové nahrávky. Išlo o volania na tiesňovú linku tesne po krvavom incidente. Jednou z osôb, ktoré zúfalo žiadali o pomoc, bola aj kamarátka zavraždenej študentky, ktorá pri útoku sama utrpela zranenia. Dokazovanie následne pokračovalo prezentáciou oblečenia, ktoré mal útočník na sebe v čase spáchania skutku.
Obžalovaný mladík pred súdom uviedol, že z prezentovaného videozáznamu sledoval len tú časť, ktorá sa týkala napadnutej zástupkyne riaditeľa. Zábery z miesta tragédie sa podľa neho, až na jeden drobný detail, zhodovali s tým, čo už predtým opísal počas rekonštrukcie činu.
„Hanbím sa za seba,“
zdôraznil Samuel S. vo svojom vyjadrení.
Priznanie viny, odmietanie úkladnej vraždy
K fatálnemu útoku, ktorý otriasol celým Slovenskom, došlo 16. januára 2025. Vtedajší 18-ročný študent s nožom napadol personál a žiakov školy, pričom na následky zranení zomreli zástupkyňa riaditeľky a jedna zo študentiek. Ďalšiu žiačku páchateľ zranil.
Polícia mladíka okamžite zadržala a súd ho poslal do vyšetrovacej väzby, v ktorej sa nachádza až doteraz. Obžalobu na neho podal prokurátor Krajskej prokuratúry v Prešove koncom januára 2026. Hoci Samuel S. samotné spáchanie tohto ohavného skutku nepopiera, jeho obhajoba je postavená na nesúhlase s právnou kvalifikáciou. Mladík odmieta, že by išlo o obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy, za ktorý mu hrozí najprísnejší trest.